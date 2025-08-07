Chiny testowały tajną turbinę wiatrową przez 500 dni. Czym różni się od innych?

Tradycyjne turbiny wiatrowe mają trzy łopaty i takich konstrukcji jest na świecie wiele. Tymczasem Chińczycy z firmy Envision Energy w tajemnicy testowali nowe rozwiązanie, gdzie zdecydowano się na inne podejście. Program pilotażowy odbywał się po cichu. Jakie przyniósł efekty?

Chiny testowały dwułopatową turbinę wiatrową przez 500 dni

Projekt opracowany przez Envision Energy był testowany w tajemnicy i bazuje na platformie Model X. Program pilotażowy był naprawdę długi, bo potrwał aż 500 dni. Firma w końcu postanowiła podzielić się ze światem uzyskanymi efektami, a te są naprawdę obiecujące.

Chińska turbina wiatrowa testowana przez Envision Energy różni się od innych konstrukcji tego typu. Przede wszystkim za sprawą wykorzystania nie trzech, a dwóch łopat. Firma chwali się, że uzyskane efekty są naprawdę imponujące. Prototyp w trakcie testów zaliczył 2444 godziny średniego czasu międzyawaryjnego (MTBF) i osiągnął 3048 godzin ekwiwalentu pełnego obciążenia rocznie. Pod tym względem rozwiązaniu jest blisko do tradycyjnych turbin wiatrowych.

Ponadto nowa turbina Chińczyków uzyskała imponujący wskaźnik dostępności na poziomie aż 99,3 proc. Testy pokazały, że prototyp Envision Energy stanowi realną alternatywę dla konstrukcji trójłopatowych, a ma nad nimi nawet pewne przewagi.

Turbina wiatrowa Envision Energy jest modułowa

Envision Energy pracowało nad tym projektem od ponad dekady. Pierwszy prototyp zainstalowano już w 2013 r. i od tego czasu był ciągle udoskonalany. Jeszcze wcześniej, bo w 2012 r., firma stworzyła dwułopatową turbinę morską o mocy 3,6 MW i zdobyte tu doświadczenie wykorzystano podczas budowy konstrukcji lądowej.

Nowa turbina wiatrowa jest modułowa oraz lżejsza od podobnych konstrukcji. To sprawia, że koszty związane z logistyką są mniejsze. Firma chwali się także wykorzystaniem technologii DFIG, co przełożyło się na zwiększenie stabilności. Prowadzone testy terenowe wykazały, że produkt jest gotowy do wprowadzenia na rynek i powinien stanowić ciekawą alternatywę dla innych rozwiązań stosowanych na lądzie do pozyskiwania energii z wiatru.

