Kto ma największe złoża uranu na świecie i do czego służy wzbogacony uran?

Uran to cenny pierwiastek o potężnych właściwościach, które pozwalają wykorzystać go do produkcji zarówno energii elektrycznej, jak i śmiercionośnej broni masowego rażenia - po odpowiedniej obróbce chemicznej znanej jako wzbogacanie uranu. Jako jedyny pierwiastek występujący w przyrodzie posiada on takie właściwości. Ma także inne, które były znane już w starożytności. Sprawdź, co jeszcze warto wiedzieć o uranie. Kto odkrył uran i jak wygląda jego wydobycie na świecie?