W poniedziałkowy wieczór, 14 lipca 2025 roku, nad Polską rozegrał się spektakl, który, choć trwał zaledwie kilka minut - zapisze się w pamięci miłośników astronautyki. O 22:47 z zachodu na wschód przeciął niebo jasny punkt - Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. Dwie i pół minuty później tą samą trajektorią podążył kolejny, nieco słabszy obiekt. To była kapsuła Crew Dragon "Grace" , w której znajdował się Sławosz Uznański-Wiśniewski, pierwszy Polak, który wziął udział w misji komercyjnej Axiom Space i wracał właśnie z 17-dniowej wyprawy na orbitę.

To był jego ostatni przelot nad ojczyzną i to dosłownie. W czasie przelotu kapsuła znalazła się praktycznie dokładnie nad Łodzią, rodzinnym miastem astronauty. - Jeśli Sławosz wyjrzałby wtedy przez okno kapsuły, mógł dostrzec znajome miejsca z dzieciństwa - napisał popularyzator astronomii Karol Wójcicki autor profilu "Z głową w gwiazdach". I dodał: - To absolutnie wyjątkowe zdarzenie na sam koniec misji Polaka w kosmos.