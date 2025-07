Załoga Ax-4 ma wylądować na Pacyfiku przed południem. Zanim to jednak nastąpi, to Crew Dragon "Grace" wleci w atmosferę ziemską. Nastąpi to nad wybrzeżem Kalifornii. Będzie to bardzo trudny moment, gdzie astronauci zostaną wystawieni na bardzo trudne warunki. Jakie? Wyjaśnia to dr Tomasz Barciński z Centrum Badań Kosmicznych PAN.