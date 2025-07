Nie tylko pierogi. Sławosz Uznański-Wiśniewski zabrał na ISS zupę pomidorową.

Sławosz Uznański-Wiśniewski jest na końcówce polskiej misji Ignis, która odbywa się na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Kilka dni temu wspominaliśmy wam, że hitem wśród astronautów na ISS zostały polskie pierogi . Załoga zajadała się nimi z apetytem, ale to nie wszystko do jedzenia, co zabrał ze sobą Polak.

Rąbka tajemnicy na temat potraw, które Sławosz Uznański-Wiśniewski zabrał ze sobą w kosmos, ujawniła Polska Agencja Kosmiczna w ostatnim komunikacie na temat postępu misji Ignis. 13. dzień pozostał bez zmian i nadal jest to 87 proc. Skąd przestój? POLSA wyjaśnia, że dzień ten był przeznaczony na odpoczynek i nabranie sił przed powrotem załogi Ax-4 na Ziemię, co nastąpi wkrótce .

Warto dodać, że astronauci mają do wyboru cztery kategorie pożywienia. To ż ywność pozbawiona wody, termostabilizowana, naturalna i suszona/półsuszona oraz przyprawy (sól, pieprz, sosy).

Dokładny termin odłączenia statku od Międzynarodowej Stacji Kosmicznej nie jest na razie znany, ale powinno nastąpić to jeszcze w tym tygodniu. Będzie to początek długiego powrotu załogi Axiom Mission 4 na Ziemię, co potrwa od 12 do 48 godzin. Proces zakończy się wodowaniem Crew Dragona na oceanie.