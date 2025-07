Rzadkie zjawisko na ISS. Sławosz Uznański-Wiśniewski miał szczęście.

Sławosz Uznański-Wiśniewski przebywa na Międzynarodowej stacji Kosmicznej od półtora tygodnia. Jego misja Ignis była wielokrotnie opóźniana, ale ma to też swoje plusy. W przeciwnym wypadku polski astronauta nie doświadczyłby rzadkiego zjawiska, które występuje na ISS tylko raz na około rok. Co to takiego?

Kilkudniowy dzień na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna okrążą Ziemię średnio co 90 minut, a więc w ciągu doby robi to 16 razy. To oznacza, że tyle wchodów i zachodów Słońca w ciągu 24 godzin widzą przebywający na ISS astronauci. Jednak nie jest tak zawsze i co około roku dochodzi do rzadkiego zjawiska, co zauważył twórca strony AstroLife na Facebooku.

Chwila! Ale to nie jest tak, że na ISS Słońce wschodzi i zachodzi 16 razy na dobę? Tak, zazwyczaj tak jest, ale raz w roku (w okolicach przesilenia letniego) gdy Ziemia wychylona jest biegunem północnym w stronę Słońca, a orbita ISS "zsynchronizuje się" z linią dnia i nocy na Ziemi dochodzi do sytuacji, w której astronauci przez kilka dni zupełnie nie doświadczają nocy! Orbita ISS w najbliższych dniach ustawi się blisko granicy dnia i nocy dzięki czemu (będąca na wysokości około 410 km nad Ziemią) ISS nie wpadnie w cień naszej planety

W tym roku będzie to najdłuższy "dzień" na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Zaczął się o godzinie 15:07 czasu w Polsce w dniu 7 lipca i potrwa do 11 lipca (do godziny 14:33). Potem nadejdzie noc, ale bardzo krótka. Po pięciu minutach znowu wyjrzy Słońce.

Sławosz Uznański-Wiśniewski na ISS z mnóstwem Słońca

Misja Ignis została już zrealizowana w około 80 proc. i wiemy, że w drugiej połowie tego tygodnia załoga Ax-4 ma wrócić na Ziemię. Kapsuła Crew Dragon "Grace", którą Sławosz Uznański-Wiśniewski przyleciał na ISS, ma odłączyć się od stacji za kilka dni.

W Polsce obecnie mamy gorszą pogodę z opadami i zachmurzeniem. Tymczasem Sławosz Uznański-Wiśniewski w kosmosie do końca misji Ignis będzie miał znacznie lepsze warunki i na brak Słońca z pewnością nie powinien narzekać. W zasadzie doświadczy już tylko kilkuminutowych nocy.

Kiedy koniec misji Ax-4?

Misja Axiom Mission 4 potrwa jeszcze kilka dni. Axiom Space, które zrealizowało prywatny lot na Międzynarodową Stację Kosmiczną, prawdopodobnie planuje odłączenie kapsuły Crew Dragon "Grace" od ISS w dniu 12 lipca. To jednak dopiero początek długiego powrotu załogi na Ziemię.

Od momentu odłączenia do wylądowania statku SpaceX na oceanie powinno upłynąć od 12 do 48 godzin. Dokładny moment lądowania zostanie wyznaczony w zależności do różnych czynników. Wpływ na to będzie miała także pogoda na Ziemi w obszarze lądowania.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to polski astronauta i pozostali członkowie lotu Axiom Mission 4 za kilka dni powinni być ponownie na Ziemi. Misja zakończy się wodowaniem kapsuły Crew Dragon w oceanie.

