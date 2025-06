Uran jest dziwny. Tajemnicę odkrywają duże księżyce planety.

Uran to siódma planeta od Słońca, która fascynuje astronomów od lat. Lodowy gigant wyróżnia się na tle pozostałych światów Układu Słonecznego przede wszystkim nietypową osią obrotu nachyloną do płaszczyzny. Wygląda to tak, jakby planeta toczyła się wokoło gwiazdy. Naukowcy zastanawiali się nad tym, jaki wpływ może mieć pole magnetyczne na krążące w pobliżu księżyce i okazało się, że byli w błędzie.