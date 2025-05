Departament Obrony USA poinformował o dostarczeniu armii pierwszej bomby jądrowej nowej generacji B61-13. To najnowsza wersja w rodzinie bomb jądrowych B61, które od dekad są kluczowym elementem amerykańskiego arsenału jądrowego . Co ciekawe, bomba powstała w piorunującym tempie, zaledwie dwa lata po ogłoszeniu jej produkcji i na rok przed planowanym zakończeniem prac.

Nowa bomba została zaprojektowana z myślą o minimalizowaniu skutków ubocznych, takich jak opad radioaktywny, co wpisuje się w trend rozwoju tzw. "taktycznych" broni jądrowych , przeznaczonych do bardziej ograniczonego użycia w porównaniu z tradycyjnymi głowicami strategicznymi.

B61-13 jest przystosowana do przenoszenia przez nowoczesne myśliwce, takie jak F-35, oraz bombowce strategiczne B-21 Raider, co zwiększa jej wszechstronność operacyjną. Departament Obrony podkreśla, że nowa bomba ma służyć jako narzędzie odstraszania, a jej rozwój jest odpowiedzią na rosnące zagrożenia ze strony innych mocarstw, takich jak Rosja czy Chiny, które również modernizują swoje arsenały jądrowe. "Pokój poprzez siłę" to doktryna, która zakłada, że posiadanie potężnej i nowoczesnej broni zniechęca potencjalnych agresorów do podejmowania działań militarnych.