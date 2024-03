Polska ma największe zasoby srebra. Sprzedawane jest w formie gąsek

Srebro kojarzymy przede wszystkim z jubilerstwa oraz cennego kruszcu, który obok złota może zabezpieczać nasze finanse. Ze względu na swoje właściwości fizyczne wykorzystywany jest także w przemyśle elektronicznym, elektrotechnicznym, w medycynie, optyce, energetyce, motoryzacji, fotowoltaice i wielu innych branżach.

Według raportu Amerykańskiej Służby Geologicznej (USGS) światowa produkcja kopalni srebra w 2023 roku osiągnęła 26 tysięcy ton i nieznacznie wzrosła w stosunku do poprzedniego roku. Odpowiada za to głównie zwiększona produkcja w Meksyku i Chile w związku z uruchamianiem nowych kopalni. Z kolei w jednej z amerykańskich kopalni w wyniku pożaru zawieszono produkcję do końca ubiegłego roku. Jeśli chodzi o pozostałe kopalnie, szacuje się, że w 2023 roku produkcja utrzymała się zasadniczo na niezmienionym poziomie.

Polska światowym liderem w zasobach srebra

Złoża rud miedzi występują w wielu krajach świata i w wielu różnych złożach. Około 75 proc. pozyskiwane jest jako produkt uboczny wydobycia rudy innych metali, przede wszystkim ołowiu, cynku, miedzi i złota.

W 2023 roku wśród największych producentów srebra znalazły się Meksyk, Chiny, Peru, Chile, Polska, Australia, Rosja, Boliwia, Stany Zjednoczone, Kazachstan, Argentyna oraz Indie. Polska z wartością 1,3 tys. ton uplasowała się na piątej pozycji. Ale jeszcze ciekawiej wygląda to, jeśli zestawimy wydobycie z zasobami.

Wydobywający ponad 6 tysięcy ton srebra Meksyk ma zaledwie 37 tys. ton zasobów. Wydobywające 3,4 tys. ton Chiny posiadają 72 tys. ton Ag, a trzecie w kolejności Peru posiada zasoby 110 tys. ton, wydobywając rocznie 3,1 tys. ton. Polska posiada aż 170 tys. ton zasobów srebra. Przy obecnym kursie na światowych giełdach (cena z 27.02.2024 r. wynosi 2 902,92 zł za 1 kilogram; 90,29 zł za uncję) ich wartość to ok. 493,5 mld zł. Pomijając wahania ceny, można powiedzieć, że wartość zasobów srebra w Polsce szacuje się na 500 mld zł.

Zdjęcie Wydobycie w zasoby srebra wg raportu USGS / USGS / materiał zewnętrzny

- Zasoby srebra w Polsce są ściśle związane z występowaniem rud miedzi. Srebro jest mniejszościowych dodatkiem (średnio ok. 20 proc. wartości) w tych złożach, nie występuje oddzielnie i co najwyżej incydentalnie wartość srebra w złożu może dorównywać głównemu składnikowi- miedzi. Powołując się na oficjalne raporty Państwowego Instytutu Geologicznego z Warszawy, widać, że przez długie lata ilość udokumentowanych zasobów Ag w Polsce oscylowała wokół ilości 100 tys. ton, przy wydobyciu 1300-1500 ton Ag - poinformował GeekWeeka KGHM, który w Polsce zajmuje się wydobyciem srebra.



Widoczny w ostatnich 5 latach wzrost krajowych zasobów, wynika z udokumentowania m.in. kilku nowych złóż. We wzroście tym są też nowe zasoby udokumentowane przez KGHM, przylegające do już eksploatowanych i dla których przygotowywane są realistyczne plany udostępnienia i wydobycia. Jednak dla innych nowych złóż zalegających poniżej 2000m głębokości nie wskazano jeszcze racjonalnej technologii wydobycia i prawdopodobnie przez długie lata będą stanowić zadanie dla nowych generacji inżynierów i inwestorów. dodaje kopalnia w mailu do naszej redakcji

- Natomiast komentując przywołaną w raporcie USGS wielkość Ag w polskich zasobach oceniamy, że nastąpiła zmiana metodyki prezentacji ich danych. Wcześniejsze ich prezentacje odnosiły się zasobów w złożach użytkowanych/zagospodarowanych. Np. w raporcie USGS opublikowanym w styczniu 2023 była to wielkość 65 tys. ton. - podsumowuje KGHM.



Gdzie w Polsce występuje srebro?

W Polsce złoża występują na Dolnym Śląsku, na monoklinie przedsudeckiej i w niecce północnosudeckiej. Są to złoża związane z formacją łupków miedzionośnych. Główne złoża o dużym znaczeniu gospodarczym występują w okolicach Lubina, Polkowic i Głogowa na monoklinie przedsudeckiej. W 2022 roku zatwierdzono dokumentację jednego nowego złoża Retków-Grodziszcze w województwie dolnośląskim.

KGHM sprzedaje je w postaci granulatu, oraz gąsek, czyli sztabek. Pierwsze dostarczane jest do zakładów produkujących materiały do fotografii, zakładów jubilerskich oraz metalowych produkujących stopy z zawartością Ag. W formie gąsek trafia głównie do instytucji finansowych.

Źródła: USGS, PIG-PIB, KGHM