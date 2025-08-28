Pierwsza egzoplaneta w wielopierścieniowym dysku wokół gwiazdy.

To nie pierwszy raz, gdy udało się zaobserwować rodzące się planety. Jednak astronomowie po raz pierwszy w historii znaleźli taki obiekt w wielopierścieniowym dysku protoplanetarnym znajdującym się w pobliżu gwiazdy. Odkryta egzoplaneta jest bardzo młoda.

Egzoplaneta WISPIT 2b jest bardzo młoda i wielka jak Jowisz

Odkrycia dokonano z wykorzystaniem Bardzo Dużego Teleskopu (VLT), który należy do ESO i znajduje się w Chile. Obiekt znaleziono w pobliżu młodej gwiazdy, która znajduje się około 430 lat świetlnych od nas. Wokoło niej krąży wielopierścieniowy dysk materii, która dał początek planecie.

Odkryta egzoplaneta jest bardzo młoda, ale już całkiem spora. WISPIT 2b to gazowy olbrzym wielkością zbliżony do Jowisza, którego wiek szacuje się na zaledwie około 5 mln lat. Dla porównania Układ Słoneczny ma już około 4,6 mld lat.

Egzoplaneta WISPIT 2b widziana w świetle widzialnym (po lewej) i podczerwieni (po prawej). ESO/R. F. van Capelleveen/C. Ginski/R. van Capelleveen et al. materiały prasowe

Egzoplaneta WISPIT 2b jest pierwszym potwierdzonym odkryciem planety w wielopierścieniowym dysku protoplanetarnym, który ma liczne przerwy i kanały. Poniekąd może to przypominać płytę winylową. Powyższe zdjęcia prezentują obiekt w zakresie światła widzialnego oraz podczerwieni.

Niesamowite odkrycie pozwoli lepiej poznać początki Układu Słonecznego

Warto dodać, że ta gwiazda przypomina młode Słońce, a znajdujący się tam dysk protoplanetarny przypomina Układ Słoneczny sprzed około 4,5 mld lat. Dlatego dla astronomów jest to niesamowita okazja do lepszego poznania narodzin podobnych systemów i zrozumienie początków naszego zakątku Drogi Mlecznej.

Odkrycie tej planety było niesamowitym doświadczeniem – mieliśmy niesamowite szczęście. WISPIT 2, młoda wersja naszego Słońca, znajduje się w słabo zbadanej grupie młodych gwiazd i nie spodziewaliśmy się znaleźć tak spektakularnego układu. Ten układ prawdopodobnie będzie punktem odniesienia w nadchodzących latach

WISPIT 2b to egzoplaneta już mająca wielkość Jowisza, ale nadal rośnie. Obserwacje wykazały, że planeta nadal zbiera materię z dysku i z czasem może stać się jeszcze większa. Wyniki badań zespołu zostały opublikowane w dwóch artykułach we wtorek w czasopiśmie The Astrophysical Journal Letters.

Sławosz Uznański-Wiśniewski w Polsat News. Pierwszy wywiad po powrocie Polsat News