Android 15 gotowy. Kiedy aktualizacja telefonów?

Aktualizacja do systemu Android 15 w pierwszej kolejności trafi na smartfony Google Pixel, jak to bywało przed laty. Właściciele tych urządzeń również muszą uzbroić się w cierpliwość. Gigant z Mountain View przekazał, że oprogramowanie trafi w ręce użytkowników Pixeli w ciągu kilku najbliższych tygodni. W zasadzie pokrywa się to z wcześniejszymi (ale nieoficjalnymi) informacjami na ten temat, jakoby proces aktualizacji miał rozpocząć się w październiku.

Możemy więc spodziewać się, że smartfony Google Pixel otrzymają aktualizację do Androida 15 na początku przyszłego miesiąca. Będzie ona dostarczana wraz z październikowymi łatkami bezpieczeństwa.

Na jakie smartfony trafi Android 15?

Oczywiście Android 15 nie jest zarezerwowany wyłącznie dla Pixeli. Z czasem aktualizacja zacznie trafiać również na smartfony partnerów Google. Tutaj wymieniono m.in. firmy Samsung, Honor, iQOO, Lenovo, Motorola, Nothing, OnePlus, Oppo, realme, Sharp, Sony, Tecno, vivo oraz Xiaomi.

Jeśli macie smartfona jednej z wymienionych wyżej marek, to dostępność aktualizacji do Androida 15 będzie ogłaszana przez poszczególnych producentów. Google nie ma już na to większego wpływu, co warto mieć na uwadze. Z informacji przekazanych przez giganta z Mountain View wynika, że proces ma rozpocząć się w ciągu kilku najbliższych miesięcy.

Pamiętajmy, że producenci smartfonów z Androidem często stosują własne nakładki i modyfikacje. Dlatego też przygotowanie aktualizacji na własne telefony zajmuje im nieco więcej czasu. Trzeba uzbroić się w cierpliwość i czekać.