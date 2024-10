Android 15 w pierwszej wersji Developer Preview został udostępniony już w lutym. W maju odbyła się zapowiedź w trakcie konferencji I/O 2024 i choć podejrzewano, że prace nad systemem dobiegną końca latem, tak przeciągnęły się w czasie i na finalne oprogramowanie trzeba było poczekać dłużej.

Aktualizacja do systemu Android 15 dostępna dla Google Pixel

Google rozpoczęło proces aktualizacji do finalnej wersji Androida 15 i nowy system mogą pobierać właściciele nowszych smartfonów z serii Pixel. Które modele otrzymały uaktualnienie? Są to telefony z serii Pixel 6 oraz wszystkie nowsze.

Reklama

Jeśli macie jeden z obsługiwanych telefonów Google Pixel, to aktualizacja do Androida 15 już na was czeka. Właściciele smartfonów innych marek muszą poczekać dłużej. Dla przykładu Samsung potwierdził, że jego One UI 7 oparte na nowej platformie Google w finalnej postaci pojawi się dopiero na początku 2025 r., a w tym kwartale zostanie uruchomiony publiczny program pilotażowy wersji beta.

Co nowego w systemie Android 15

Android 15 wprowadza różne nowości oraz udoskonalenia. Google w oficjalnym wykazie zmian aktualizacji dla Pixeli wymienia następująco:

Przestrzeń prywatna , która pozwala na ukrywanie poufnych danych i aplikacji.

, która pozwala na ukrywanie poufnych danych i aplikacji. Ochrona w razie kradzieży , co pozwoli na skuteczne zablokowanie telefonu w momencie, gdy urządzenie zostanie ukradzione.

, co pozwoli na skuteczne zablokowanie telefonu w momencie, gdy urządzenie zostanie ukradzione. Lepsza wielozadaniowość na tabletach i telefonach ze składanymi ekranami.

na tabletach i telefonach ze składanymi ekranami. Archiwizowanie aplikacji , co działa na zasadzie podobnej do App Store. Pozwala to usuwać zbędne aplikacje, ale z zachowaniem ich danych.

, co działa na zasadzie podobnej do App Store. Pozwala to usuwać zbędne aplikacje, ale z zachowaniem ich danych. Ulepszona nawigacja. Stało się to możliwe za sprawą nowego gestu do przechodzenia wstecz.

Oczywiście Android 15 wprowadza znacznie więcej nowości oraz udoskonaleń, w tym liczne pomniejsze usprawnienia, które sprawią, że korzystanie z nowego systemu operacyjnego będzie jeszcze lepsze.

Informacji na temat aktualizacji waszych urządzeń do Androida 15 powinniście szukać na stronach lub w mediach społecznościowych poszczególnych producentów. Google dba pod tym względem jedynie o własne Pixele i nie odpowiada za proces aktualizacji sprzętów należących do firm trzecich.