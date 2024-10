Spis treści: 01 Ładowanie telefonu, czyli zrób to dobrze

Ładowanie telefonu, czyli zrób to dobrze

Połączamy kabel do ładowania, kostkę wkładamy do gniazda i nasz telefon się ładuje. Brzmi prosto? Bo w rzeczywistości takie jest, choć podczas ładowania telefonu można popełnić kilka błędów. Położenie ładującego się telefonu na poduszce może sprawić, że urządzenie będzie się nagrzewać, a nawet dozna awarii.

To samo tyczy się używania telefonu podczas ładowania - tego nie zalecamy. Co jednak zrobić, aby nasz telefon ładował się szybciej i skuteczniej? Jedną z metod jest wykorzystanie pełni potencjału szybkiego ładowania i zaopatrzenie się w mocną, oryginalną ładowarkę - o ile nasz model wspiera taką technologię. Niezależnie od tego jest jeszcze jeden trik, który możemy wykorzystać.

Włącz ten tryb, a telefon naładujesz szybciej

Przed podłączeniem telefonu do ładowania możemy skorzystać z pewnego triku. Dzięki niemu szybciej naładujemy baterię, co przydaje się zwłaszcza w pośpiechu, podczas szybkiego ładowania w podróży i nie tylko. Chodzi o tryb samolotowy - jego włączenie pozwala znacznie zmniejszyć użycie prądu przez baterię, a co za tym idzie szybciej naładować telefon.

Po włączeniu trybu nasz telefon nie będzie łączył się z siecią operatora - nie odbierzemy ani nie wykonamy połączeń, to samo tyczy się SMS-ów i korzystania z internetu mobilnego. Dodatkowo możemy też wyłączyć WiFi, aby całkowicie zminimalizować zużycie baterii przez procesy i połączenia w tle.

Tym samym znacząco odciążymy procesor i podzespoły telefonu, a więc i samą baterię. W dłuższej perspektywie może to pomóc zachować ogniwo w lepszej kondycji przez mniejszą eksploatację. Po naładowaniu telefonu możemy z powrotem połączyć sieć i inne opcje.

Dobre ładowanie, czyli dobra ładowarka

Uruchomienie wspomnianego trybu samolotowego to nie wszystko. Aby odpowiednio i bezpiecznie ładować telefon, przyda nam się również właściwa ładowarka. Najlepiej korzystać z tej oryginalnej zalecanej przez producenta. Dobrą alternatywą będzie też produkt renomowanej marki od firmy trzeciej. Taki, który jest dedykowany naszemu modelowi.

Warto jednak unikać tanich zamienników niewiadomego pochodzenia. Budżetowe ładowarki nie są zbyt bezpieczne, mogą się nagrzewać i męczyć baterię, co doprowadzi do zmniejszenia jej pojemności, a nawet i awarii samego urządzenia.