Mogliśmy w końcu poznać skąd wzięli się "ludzie hobbici"

Nazwa "ludzie hobbici" lub po prostu "hobbici" w antropologii odnosi się do wymarłego gatunku z rodziny człowiekowatych - Homo floresiensis. Wzięła się od ich bardzo niskiego wzrostu, skojarzonego z bohaterami powieści J.R.R. Tolkiena. Szacuje się, że przeciętny przedstawiciel miał niewiele ponad metr wzrostu.

Szczątki "ludzi hobbitów" znaleziono w 2003 roku na wyspie Flores, gdzie naprawdopodobniej pojawili się około 1,27 mln lat temu. Swoistą tajemnicą jest to, jak w ogóle się tam znaleźli. Tym samym zagadką pozostaje też droga ich ewolucji.

Jednak krok ku odpowiedzi na te pytania mogła wykonać grupa naukowców pod wodzą archeologów Adama Brumma oraz Budianto Hakima. Przez dziesięciolecia poszukiwali dowodów ich starszej obecności w innych miejscach. Teraz trafili na zaskakujący trop.

Historia długiej podróży

Badacze odkryli fragmenty siedmiu narzędzi na polu kukurydzy w regionie południowego Celebesu - wyspy znajdującej się około 300 kilometrów na północ od wybrzeży Flores. Analizując wiek otaczającego osadu i skamieniałej szczęki wieprza znalezionej obok artefaktów, naukowcy obliczyli, że przedmioty litowe zostały wyprodukowane przez starożytne człowiekowate między 1,04 a 1,48 milionów lat temu.

Autorzy znaleziska twierdzą, że narzędzia mogli stworzyć właśnie "ludzie hobbici". Teoria zakłada, że przedstawiciele Homo floresiensis podróżowali od regionu kontynentalnej Azji do regionu wysp Azji Południowo-Wschodniej. Flores mogła być tylko jednym z ich ostatnich przystanków, a wcześniej zasiedlili wyspy na północy jak Celebes.

Fragmenty znalezionych narzędzi na Celebes Nature/Hominins on Sulawesi during the Early Pleistocene materiał zewnętrzny

Nowy fragment archeologicznych puzzli...

Ta teoria tłumaczy, skąd "ludzie hobbici" znaleźli się na Flores. Jednak pojawiają się kolejne pytania bez odpowiedzi.

Sam doktor Brumm wskazuje, że jeśli autorami znalezionych narzędzi byli przedstawiciele Homo floresiensis, mogący tam żyć nawet 1,5 mln lat temu, to według znanych nam założeń nt. rozwoju wczesnych ludzi, nie mieli oni umiejętności, aby tworzyć łodzie zdolne do pokonania nie tylko akwenu pomiędzy Celebes a Flores, lecz przede wszystkim między Celebes a kontynentalną Azją.

- Aby przedostać się z kontynentu azjatyckiego na Celebes, [homoniny - przypis red.] musieli pokonać dość znaczną przepaść morską, a sposób, w jaki to zrobili, nie jest tak naprawdę znany. Myślę, że umiejętności poznawcze wymagane do opracowania technologii morskiej, wynalezienia łodzi i zaplanowania podróży byłyby poza możliwościami tych wczesnych ludzi. Dlatego sugeruję, że te początkowe przeprawy przez ocean mogły być przypadkowe, odzwierciedlając morskie przemieszczanie się gryzoni i małp - stwierdził dr Adam Brumm w komentarzu dla IFLScience.

Odlany model przedstawiciela Homo floresiensis. Obecnie świat naukowy zakłada, że ten gatunek wywodził się z populacji Homo erectus, która przedostała się z kontynentu i przeszła proces ewolucyjny znany jako karłowatość wyspowa Emőke Dénes Wikimedia Commons

...kolejne zagadki do rozwiązania

Należy jednak mieć na uwadze, że wszystko na temat odkrycia na Celebes i powiązania z "ludźmi hobbitami" jest na ten moment niepotwierdzoną hipotezą. Sami jej autorzy wskazują, że zostanie potwierdzona, jeśli uda się odnaleźć na wyspie szczątki przedstawiciela tego gatunku. Możliwe też, że na Celebes znajdują się zachowane szczątki jeszcze nieodkrytego podgatunku człowiekowatych, który wyeoluował wraz z procesem migracyjnym.

Hipoteza pozwala jednak wypełnić luki w układance na temat podróży starożytnych ludzkich gatunków pomiędzy australijską i orientalną krainą zoogeograficzną.

Badania opublikowano w czasopiśmie Nature.

