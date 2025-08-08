Wielka zmiana w Żappce. Wyciekły pierwsze screeny

Materiał promocyjny

Do sieci trafiły pierwsze materiały z testów nowości w aplikacji Żappka, które mogą odmienić codzienne zakupy milionów klientów. Użytkownicy mają zyskać możliwość rywalizowania w grach, zdobywania punktów i wymieniania ich na nagrody - zniżki do wykorzystania w sklepach Żabka. To oznacza, że za aktywność w aplikacji będzie można realnie oszczędzać przy każdym wypadzie po zakupy. Usługa nie jest jeszcze dostępna, ale już wzbudza ogromne zainteresowanie użytkowników aplikacji.

Żabka nie zdradza jeszcze, kiedy dokładnie nowa funkcja trafi do aplikacji ani jak będą wyglądać rozgrywki i nagrody
Żabka nie zdradza jeszcze, kiedy dokładnie nowa funkcja trafi do aplikacji ani jak będą wyglądać rozgrywki i nagrody materiały promocyjne

Gry w Żappce - zabawa, która się opłaca

Nowa funkcja ma umożliwić użytkownikom rywalizację w prostych grach, zdobywanie punktów i wymienianie ich na nagrody w postaci zniżek w sklepach Żabka. Na ujawnionych screenach widać system rankingów z cotygodniowym resetem tabel wyników, co daje szansę na ciągłe poprawianie swoich rezultatów. Za aktywność przewidziane są nagrody, dzięki którym będzie można zaoszczędzić przy codziennych zakupach w sklepach Żabka.

Gamingowy świat Żappki

Panel aplikacji mobilnej z rankingiem użytkowników w tygodniowej grze, nagrodami dla najlepszych miejsc oraz przyciskami nawigacyjnymi w dolnej części ekranu. Najlepsi gracze mają widoczne wyniki punktowe, a użytkownik nie bierze jeszcze udziału w rank...
Do sieci przeciekły screeny z aplikacji Żappkamateriały promocyjne
Do sieci przeciekły screeny z aplikacji Żappka
Do sieci przeciekły screeny z aplikacji Żappkamateriały promocyjne
Do sieci przeciekły screeny z aplikacji Żappka
Do sieci przeciekły screeny z aplikacji Żappkamateriały promocyjne

Żabka nie zdradza jeszcze, kiedy dokładnie nowa funkcja trafi do aplikacji ani jak dokładnie będą wyglądać rozgrywki i nagrody. Ale to nie pierwszy raz, kiedy Żabka wchodzi do świata gamingu. Już teraz w aplikacji można kupować gry, pre-paidy i subskrypcje do takich platform jak: PlayStation, Xbox, Nintendo, Google Play czy PC.

Zakup jest prosty - wystarczy wejść w zakładkę "Usługi", kliknąć "Gaming w Żabce", wybrać produkt, pokazać kod kasjerowi, zapłacić (także gotówką) i odebrać paragon z kodem aktywacyjnym.

Dodatkowo od 2022 roku działa oficjalny serwer Żabki na Discordzie, gdzie społeczność liczy już ponad 16 tysięcy osób. Gracze mogą tam zdobywać dodatkowe żappsy i brać udział w aktywnościach.

Powrót ducha Żabu?

Nowa funkcja przywołuje wspomnienia o wirtualnej żabie Żabu - postaci, którą można było rozwijać, personalizować i a za aktywność czekały nagrody. Choć dziś już jej nie ma, wielu użytkowników wspomina ją z sentymentem. Gry w Żappce mogą być jej duchowym następcą - w jeszcze atrakcyjniejszej, nowoczesnej formie.

Jeśli przecieki się potwierdzą, aplikacja Żappka zyska nowy wymiar - stanie się nie tylko narzędziem do oszczędzania na codziennych zakupach, ale też przestrzenią codziennej rozrywki i rywalizacji.

Materiał promocyjny

Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze