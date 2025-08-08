Wielka zmiana w Żappce. Wyciekły pierwsze screeny

Gry w Żappce - zabawa, która się opłaca

Nowa funkcja ma umożliwić użytkownikom rywalizację w prostych grach, zdobywanie punktów i wymienianie ich na nagrody w postaci zniżek w sklepach Żabka. Na ujawnionych screenach widać system rankingów z cotygodniowym resetem tabel wyników, co daje szansę na ciągłe poprawianie swoich rezultatów. Za aktywność przewidziane są nagrody, dzięki którym będzie można zaoszczędzić przy codziennych zakupach w sklepach Żabka.

Gamingowy świat Żappki

Do sieci przeciekły screeny z aplikacji Żappka materiały promocyjne

Żabka nie zdradza jeszcze, kiedy dokładnie nowa funkcja trafi do aplikacji ani jak dokładnie będą wyglądać rozgrywki i nagrody. Ale to nie pierwszy raz, kiedy Żabka wchodzi do świata gamingu. Już teraz w aplikacji można kupować gry, pre-paidy i subskrypcje do takich platform jak: PlayStation, Xbox, Nintendo, Google Play czy PC.

Zakup jest prosty - wystarczy wejść w zakładkę "Usługi", kliknąć "Gaming w Żabce", wybrać produkt, pokazać kod kasjerowi, zapłacić (także gotówką) i odebrać paragon z kodem aktywacyjnym.

Dodatkowo od 2022 roku działa oficjalny serwer Żabki na Discordzie, gdzie społeczność liczy już ponad 16 tysięcy osób. Gracze mogą tam zdobywać dodatkowe żappsy i brać udział w aktywnościach.

Powrót ducha Żabu?

Nowa funkcja przywołuje wspomnienia o wirtualnej żabie Żabu - postaci, którą można było rozwijać, personalizować i a za aktywność czekały nagrody. Choć dziś już jej nie ma, wielu użytkowników wspomina ją z sentymentem. Gry w Żappce mogą być jej duchowym następcą - w jeszcze atrakcyjniejszej, nowoczesnej formie.

Jeśli przecieki się potwierdzą, aplikacja Żappka zyska nowy wymiar - stanie się nie tylko narzędziem do oszczędzania na codziennych zakupach, ale też przestrzenią codziennej rozrywki i rywalizacji.

