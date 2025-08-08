Wielka zmiana w Żappce. Wyciekły pierwsze screeny
Do sieci trafiły pierwsze materiały z testów nowości w aplikacji Żappka, które mogą odmienić codzienne zakupy milionów klientów. Użytkownicy mają zyskać możliwość rywalizowania w grach, zdobywania punktów i wymieniania ich na nagrody - zniżki do wykorzystania w sklepach Żabka. To oznacza, że za aktywność w aplikacji będzie można realnie oszczędzać przy każdym wypadzie po zakupy. Usługa nie jest jeszcze dostępna, ale już wzbudza ogromne zainteresowanie użytkowników aplikacji.
Gry w Żappce - zabawa, która się opłaca
Nowa funkcja ma umożliwić użytkownikom rywalizację w prostych grach, zdobywanie punktów i wymienianie ich na nagrody w postaci zniżek w sklepach Żabka. Na ujawnionych screenach widać system rankingów z cotygodniowym resetem tabel wyników, co daje szansę na ciągłe poprawianie swoich rezultatów. Za aktywność przewidziane są nagrody, dzięki którym będzie można zaoszczędzić przy codziennych zakupach w sklepach Żabka.
Gamingowy świat Żappki
Żabka nie zdradza jeszcze, kiedy dokładnie nowa funkcja trafi do aplikacji ani jak dokładnie będą wyglądać rozgrywki i nagrody. Ale to nie pierwszy raz, kiedy Żabka wchodzi do świata gamingu. Już teraz w aplikacji można kupować gry, pre-paidy i subskrypcje do takich platform jak: PlayStation, Xbox, Nintendo, Google Play czy PC.
Zakup jest prosty - wystarczy wejść w zakładkę "Usługi", kliknąć "Gaming w Żabce", wybrać produkt, pokazać kod kasjerowi, zapłacić (także gotówką) i odebrać paragon z kodem aktywacyjnym.
Dodatkowo od 2022 roku działa oficjalny serwer Żabki na Discordzie, gdzie społeczność liczy już ponad 16 tysięcy osób. Gracze mogą tam zdobywać dodatkowe żappsy i brać udział w aktywnościach.
Powrót ducha Żabu?
Nowa funkcja przywołuje wspomnienia o wirtualnej żabie Żabu - postaci, którą można było rozwijać, personalizować i a za aktywność czekały nagrody. Choć dziś już jej nie ma, wielu użytkowników wspomina ją z sentymentem. Gry w Żappce mogą być jej duchowym następcą - w jeszcze atrakcyjniejszej, nowoczesnej formie.
Jeśli przecieki się potwierdzą, aplikacja Żappka zyska nowy wymiar - stanie się nie tylko narzędziem do oszczędzania na codziennych zakupach, ale też przestrzenią codziennej rozrywki i rywalizacji.
Materiał promocyjny