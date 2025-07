Samsung Galaxy Z Fold 7 zaprezentowany. Polskie ceny i specyfikacja.

Samsung w trakcie konferencji Unpacked zaprezentował dziś nowe smartfony ze składanymi ekranami oraz inne nowości. Najdroższym z produktów jest Samsung Galaxy Z Fold 7. Ile trzeba zapłacić za to urządzenie w Polsce i co oferuje specyfikacja techniczna modelu?

Polskie ceny smartfona Samsung Galaxy Z Fold 7

Samsung Galaxy Z Fold 7 to składany smartfon, który nie jest tani. Ta seria urządzeń zawsze była droga i nie inaczej jest w przypadku najnowszego modelu. Polskie ceny urządzenia widoczne są niżej.

Samsung Galaxy Z Fold 7 12 GB RAM + 256 GB miejsca na dane - 8799 złotych

Samsung Galaxy Z Fold 7 12 GB RAM + 512 GB miejsca na dane - 9299 złotych

Samsung Galaxy Z Fold 7 16 GB RAM + 1 TB miejsca na dane - 10599 złotych

Samsung Galaxy Z Fold 7 jest dostępny w trzech kolorach. Samsung materiały prasowe

Już wkrótce rusza przedsprzedaż telefonu. Jeśli zdecydujecie się na zakup smartfona do 24 lipca, to możecie liczyć na dwa razy większy rozmiar pamięci na dane w cenie niższego modelu. Jest też prezent w postaci słuchawek Buds 3 Pro, ale ta oferta obowiązuje dla zamówień złożonych do 13 lipca. Do wyboru są trzy warianty kolorystyczne obudowy.

Specyfikacja techniczna modelu Samsung Galaxy Z Fold 7

Samsung Galaxy Z Fold 7 otrzymał różne udoskonalenia względem poprzednika z 2024 r. Nowy smartfon ma procesor Snapdragon 8 Elite (specjalna wersja dla Galaxy), czyli ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Główny ekran jest większy. Producent umieścił 8-calowy, rozkładany wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X z odświeżaniem obrazu w zakresie od 1 do 120 Hz. Kamera znajduje się w okrągłym wcięciu i ma 10-megapikselowy sensor. Drugi ekran na pleckach to 6,5-calowy panel Dynamic AMOLED 2X.

Samsung Galaxy Z Fold 7 ma rozkładany ekran o przekątnej 8 cali. Samsung materiały prasowe

Aparat fotograficzny również jest lepszy. Po raz pierwszy Samsung wprowadził do serii 200-megapikselowy sensor, który znamy z serii Galaxy S Ultra. Został on połączony z głównym obiektywem. Ultraszerokokątny współpracuje z 12-megapikselowym czujnikiem, a teleobiektyw z 10-megapikselowym. Druga kamera do selfie również ma 10-megapikselowy sensor.

Samsung Galaxy Z Fold 7 jest również bardzo cienki. To jeden z najcieńszych telefonów tego typu na rynku. Po złożeniu całość ma grubość 8,9 mm. Rozłożony ma zaledwie 4,2 mm. W roli szkła ochronnego wykorzystano Corning Gorilla Glass Ceramic 2. Bateria bez zmian. Nadal ma pojemność 4400 mAh i wspiera ładowarki o mocy do 45 W. Całość pracuje pod kontrolą Androida 16 z One UI 8.

