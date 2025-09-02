Wchodzi w rosyjskie czołgi jak w masło. To Stugna-P 4. generacji

Daniel Górecki

Daniel Górecki

Siły Zbrojne Ukrainy wprowadziły do użytku najnowszą zmodernizowaną wersję zestawu przeciwpancernego Stugna-P, znanego za granicą pod nazwą Skif. To już czwarta generacja systemu, który zdobył międzynarodowe uznanie po 2022 roku, dzięki swojej skuteczności przeciw rosyjskim pojazdom opancerzonym. I nie chodzi tu tylko o kosmetykę, ale szereg nowości ułatwiających obsługę i zwiększających precyzję działania.

Starsza wersja Stugna-P. Nowa doczekała się wielu ważnych usprawnień
Starsza wersja Stugna-P. Nowa doczekała się wielu ważnych usprawnieńUKRINFORM domena publiczna

O pociskach Stugna-P (w wersji eksportowej Stif) słyszymy regularnie od początku rosyjskiej inwazji, bo opracowany przez Biuro Projektowe Łucz w Kijowie i wdrożony do ukraińskich sił zbrojnych w 2011 roku przeciwpancerny pocisk kierowany okazał się zdolny do zniszczenia najnowszych rosyjskich czołgów i pojazdów opancerzonych. System został przy tym zaprojektowany tak, by łączyć prostotę obsługi z wysoką skutecznością rażenia.

Stugna-P to zmora rosyjskich czołgów

Potrafi zwalczać cele już od 100 metrów, a jego maksymalny zasięg wynosi 5 kilometrów, przy czym w warunkach nocnych ogranicza się on do około 3 kilometrów. Do dyspozycji operatorów pozostają dwa typy pocisków kumulacyjnych, tj. lżejszy 130 mm RK-2S oraz cięższy 152-milimetrowy RK-2M-K, zdolne przebijać nawet nowoczesne pancerze reaktywne. Całość oparto na lekkiej składanej wyrzutni ustawianej na trójnogu, której towarzyszy 15-kilogramowa jednostka optoelektroniczna.

Wartym odnotowania rozwiązaniem jest też przenośny panel sterowania, dzięki któremu żołnierz może prowadzić ogień z bezpiecznego dystansu do 50 metrów od wyrzutni. Zintegrowany laptop z joystickiem i ekranem LCD umożliwiają precyzyjne prowadzenie pocisku, a system przewiduje dwa tryby działania: klasyczne naprowadzanie ręczne oraz tryb "wystrzel i zapomnij", szczególnie przydatny w zasadzkach, gdzie liczą się każda sekunda i element zaskoczenia.

Czwarta generacja przynosi wiele zmian

Podstawowe zasady obsługi systemu pozostały niezmienione, ale żołnierze 116. Brygady Zmechanizowanej pokazują w materiale szkoleniowym liczne usprawnienia. Poprawiono jakość przewodów, wprowadzono nowe uchwyty i lepszą ochronę złączy, a także dodano dźwignię ułatwiającą montaż bloku rakietowego. Przeprojektowany został również panel sterowania, pojawiła się regulacja jasności ekranu, możliwość wyświetlania obrazu z termowizji oraz podgląd stanu systemu.

Największą nowością jest jednak integracja GPS i mapy, która pokazuje promień działania systemu oraz kierunek ustawienia wyrzutni. Do tego dochodzi cyfrowa linijka do pomiaru odległości, a także możliwość skalowania obrazu w celu precyzyjniejszego celowania.

Zobacz również:

Ukraińcy pokazali, jak odparli ogromny atak Rosjan pod Pokrowskiem
Militaria

Australijskie czołgi Abrams już atakują Rosjan. Pokazano nagranie

Filip Mielczarek
Filip Mielczarek

    Żołnierze porównują nowe rozwiązania do ukraińskiego systemu Kropywa, czyli cyfrowej mapy frontu, na której stale - za sprawą łączności satelitarnej - aktualizowane są informacje o pozycjach wroga. Ukraińcy zaznaczają, że nie jest to jego pełna implementacja, ale wiele wskazuje na to, że w przyszłości może się to zmienić.

    Baterie wyrzutni i panelu sterowania można teraz sprawdzać jednym przyciskiem, a stan naładowania prezentowany jest na ekranie w formie znanych ze smartfonów wskaźników. Stacja celownicza nadal korzysta z kamery termowizyjnej, ale otrzymała fabryczny zestaw osłon, który ma chronić drogi układ przed odłamkami. I choć to bezzałogowce stały się symbolem obecnej wojny i zepchnęły pociski przeciwpancerne na dalszy plan, Stugna-P niezmiennie odgrywa istotną rolę, imponującą swoją skutecznością i siłą ognia.

    Jeden z najbardziej brutalnych morderców w Anglii. Polka opowiada o ich znajomościINTERIA.PL

    Najnowsze