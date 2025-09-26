Spis treści: Kiedy pić kawę rano? Lepiej nie rób tego na czczo Kiedy rano najlepiej wypić pierwszą kawę? Oto dokładna godzina Wstajesz o nietypowej godzinie? Skorzystaj z tego wzoru

Kiedy pić kawę rano? Lepiej nie rób tego na czczo

Pierwsza kawa z rana nie powinna być spożywana zaraz po przebudzeniu. Picie kawy na pusty żołądek nie tylko przyczynia się do nadkwasoty, mogąc powodować nieprzyjemne objawy takie jak zgaga i refluks, ale także zakłóca działanie kortyzolu, który rano wydziela się w dużych ilościach. Wypita na czczo kawa, mimo że początkowo odegna senność i zmęczenie, to po pewnym czasie doprowadzi do spadku energii.

Jeśli zależy nam na podejściu science-based, czyli optymalnym i opartym na nauce, to najbardziej korzystne będzie wypicie filiżanki kawy, gdy poziom kortyzolu zacznie już spadać. Zwykle oznacza to, że jesteśmy już po śniadaniu. Wówczas kofeina pobudzi układ nerwowy najbardziej efektywnie. Skąd jednak wiadomo, kiedy ten hormon spada na tyle, by wjechać mogła nasza optymalna kawa? Spokojnie, mamy na to wzór.

Kiedy rano najlepiej wypić pierwszą kawę? Oto dokładna godzina

Brytyjski psycholog kognitywny dr Eamon Fulcher opracował specjalną formułę, która pozwala obliczyć idealny moment na pierwszą kawę w ciągu dnia. Jego "Coffee A.M. Formula" stanowi wzór, który bierze pod uwagę godzinę pobudki, liczbę drzemek lub 9-minutowych sesji przeglądania telefonu przed wstaniem z łóżka oraz czas na opadnięcie poziomu kortyzolu. Dlaczego nie warto pić ciemnego naparu wcześniej?

"Kiedy się budzisz, twoje ciało naturalnie produkuje napływ kortyzolu - hormonu, który zwiększa twoją czujność za darmo. Picie kawy w tym czasie marnuje jej efekt stymulujący i może nawet powodować stres" - wyjaśnia psycholog. Aby uzyskać najlepszy efekt pobudzający, uniknąć stresu (którego hormonem jest wszak kortyzol) i poczuć się jak Agent Cooper, należy odczekać. Ile dokładnie?

"Celem jest zaplanować kawę na taką godzinę, żeby jej szczytowy efekt zbiegł się w czasie z naturalnym spadkiem kortyzolu, co wydarza się później o poranku. Jeśli nastawiasz budzik na 7:00, naciskasz jedną drzemkę (9 minut) i wstajesz z łóżka o 7:09, dodaj do tego 135 minut i twoją idealną godziną na pierwszą kawę jest 9:24 rano. Kofeina osiągnie następnie szczyt działania około 10:09, tuż przed obniżeniem się poziomu kortyzolu" - zdradza swój przepis dr Fulcher.

Wstajesz o nietypowej godzinie? Skorzystaj z tego wzoru

A co, jeśli wstajesz o innej godzinie niż siódma rano, zrywasz się z łóżka od razu albo leżysz w nim długo, włączając kolejne drzemki bądź scrollując telefon? "Coffee A.M. Formula" pozwala również wtedy obliczyć najlepszą godzinę na wypicie pierwszej porannej kawy. Wystarczy skorzystać ze wzoru T = X + (Z × 9) + C - 45, gdzie:

T = optymalny czas na pierwszą kawę

X = godzina pierwszego budzika

Z = liczba 9-minutowych drzemek lub sesji doomscrollingu przed wyjściem z łóżka

C = 180 minut (czas na opadnięcie poziomu naturalnego kortyzolu)

Czy trzeba stosować się do tego wzoru? Skądże znowu. To tylko najbardziej optymalny, oparty na nauce sposób na najlepsze pobudzenie i uniknięcie niepożądanych skutków, takich jak podwyższenie niepokoju czy zjazd energii. Gdy bardziej niż podejście science-based cenisz sobie szybki kop energii rozbudzający przed pracą lub dojazdem do pracy, to możesz sobie pozwolić na pierwszą "małą czarną" wcześniej niż zaleca ta formuła.

