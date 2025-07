Sławosz Uznański-Wiśniewski spędził na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ponad dwa tygodnie. Główny etap misji Ignis potrwał 17 dni i dobiegł końca. Załoga Axiom Mission 4 wraca do domu kapsułą załogową Crew Dragon "Grace", którą pod koniec czerwca przylecieli na ISS .

Sławosz Uznański-Wiśniewski wraz z pozostałymi członkami misji Axiom Mission 4 znajduje się już w kapsule Crew Dragon "Grace", która zabierze astronautów na Ziemię. O godzinie 11:08 czasu w Polsce zamknięto właz do statku. To oznacza, że załoga nie może już wrócić na pokład Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Co dalej?