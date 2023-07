Święty Mikołaj na wakacjach. Jego wioskę można zwiedzić także latem

Rovaniemi tradycyjnie uznaje się za dom Joulupukki, fińskiego odpowiednika Świętego Mikołaja. Właściwie został on tu "przeprowadzony" przez Finów po wojnie zimowej z ZSRR, kiedy to jego góra Korvantunturi, gdzie był jego poprzedni dom, trafiła na granicę fińsko-radziecką (dzisiaj obszar położony jest na granicy Finlandii i Rosji).

Historia wioski sięga połowy XX wieku, wówczas postawiono tam chatkę dla turystów. Po przyjeździe Eleanory Roosevelt, wdowy po prezydencie USA miejsce zaczęło być coraz większą atrakcją. W związku z napływem turystów rozbudowano bazę turystyczną, a w latach 80. wybudowano tam siedzibę Świętego Mikołaja. Wydawać by się mogło, że tematyczny park rozrywki funkcjonuje jedynie zimą. Nic bardziej mylnego, również latem jest tu co zobaczyć.

Wizyta u Mikołaja na kole podbiegunowym

Święta Bożego Narodzenia to czas intensywnej pracy dla poczciwego dziadka z białą brodą. Nie dość, że musi przygotować prezenty (przychodzi tu ponad 700 tysięcy listów z całego świata), to jeszcze chce spotkać się z dziećmi, które go odwiedzą. Co innego latem, kiedy może nieco zwolnić i nieco odpocząć. Wszyscy, którzy zechcą odwiedzić Wioskę Świętego Mikołaja latem, mogą się spotkać z nim oraz z jego elfami. Na gości czekają również urocze renifery i psy Husky.

Zdjęcie Poczta u Świętego Mikołaja czynna jest cały rok / Cédric Puisney/CC BY-SA 3.0 / Wikimedia

Początek lata to doskonały okres na obserwacje dnia polarnego za kołem podbiegunowym północnym. Odwiedzając Rovaniemi można tę symboliczną linię przekroczyć. Przez środek wioski przebiega biała linia koła podbiegunowego północnego z napisami w kilku językach i podaną szerokością geograficzną 66°33′45,9″. W rzeczywistości jednak zarówno zwrotniki, jak i koła podbiegunowe zmieniają swoje położenie. Linia była aktualna w 1865 roku, obecnie przesunięta jest niespełna 3 kilometry na północ.

Zdjęcie Symboliczna linia koła podbiegunowego północnego /CC BY-SA 3.0 / Aviageek / Wikimedia

Poznaj zachwycającą przyrodę Laponii

Będąc w tym znanym fińskim regionie, warto również poznać jego przyrodę. Około 12 minut jazdy samochodem na północny wschód (15 kilometrów) znajduje się "obszar wędrówek za kołem podbiegunowym". Można zanurzyć się tu w przyrodzie Laponii, wybierając jedną ze ścieżek przyrodniczych, podziwiać wodospady, wybrać się na spływ kajakowy lub powędkować. To również obszar hodowli reniferów, trzeba jedynie pamiętać o zamknięciu bramy, przechodząc pomiędzy grodzonymi pastwiskami.

Choć wiele osób wybiera się do Rovaniemi zimą, kiedy oświetlona wioska potęguje świąteczną atmosferę, to wizyta w ojczyźnie i regionie Świętego Mikołaja, lub jak kto woli Joulupukki latem będzie świetnym pomysłem na urlop.