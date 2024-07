Spis treści: 01 Ukochany kierunek Polaków powraca

02 Loty na Cypr z Warszawy

03 Larnaka zimą i latem

Ukochany kierunek Polaków powraca

Nie zatrzymuje się ofensywa PLL LOT w ogłaszaniu nowych kierunków. Dopiero co informowaliśmy was o utworzeniu połączenia z Warszawy do francuskiego Lyonu, a już dziś polski przewoźnik ogłosił nową trasę. Nową, ale poniekąd starą - mamy bowiem do czynienia z powracającym kierunkiem. O jakim połączeniu mowa?

Dokładnie dziś, czyli 16 lipca do systemu rezerwacyjnego Polskich Linii Lotniczych dołączył lot z Warszawy na Cypr, a konkretniej do Larnaki. To jeden z ukochanych przez Polaków kierunków. Co ważne, połączenie to jest nie tylko wakacyjne, ale również zimowe. Z uwagi na dobre warunki atmosferyczne, urlop na Cyprze w listopadzie czy grudniu to bardzo dobry pomysł. Co wiemy o nowej trasie z Polski?

Reklama

Loty na Cypr z Warszawy

Aż dwa lata pasażerowie musieli czekać na powrót LOT-u na Cypr. Wreszcie się jednak doczekaliśmy, bo właśnie dziś polski przewoźnik poinformował o uruchomieniu lotów na tę wyspę. Loty z Warszawy do Larnaki wystartują już 28 października tego roku. Połączenie będzie realizowane w dwóch okresach:

Jesień i zima - 4 loty w tygodniu

Lato - 6 razy w tygodniu

Oznacza to, że będziemy mieli sporo możliwości elastycznego dostosowania wyjazdu pod urlop, święta i weekendy. Trasa w jedną stronę potrwa około 3,5 godziny - tyle wystarczy, aby znaleźć się w Larnace, w której średnia temperatura za dnia w listopadzie wynosi nawet 22 stopnie. To idealne warunki do zwiedzania wyspy Afrodyty.

Polacy licznie odwiedzają Cypr – w 2023 r. byliśmy trzecią najliczniej reprezentowaną grupą turystów na wyspie. Nic dziwnego, gdyż panujące przez większość roku wysokie temperatury, bogata baza hotelowa oraz intrygująca mieszanka wielu kultur czynią wyspę kierunkiem wartym odwiedzenia. Dzięki sukcesywnie dołączającym do naszej floty samolotom już tej jesieni podróżni będą mogli ponownie skorzystać z lotów do słonecznej Larnaki. Michał Fijoł, prezes zarządu Polskich Linii Lotniczych LOT

Loty w sezonie zimowym (czyli od końca października) będą realizowane w poniedziałki, środy, piątki i soboty, start z Warszawy przewidziano na 10:40, przylot na miejsce planowany jest na 15:10. Powrót z Larnaki to 16:10, lądowanie w Warszawie o 18:50. Loty na tej trasie będą realizowane na pokładach samolotów Boeing 737.

Larnaka zimą i latem

Mocnym punktem nowego połączenia LOT jest jego wielosezonowość. Przewoźnik oferując loty zimą i latem daje nam możliwość zorganizowania pobytu na wyspie w naprawdę różnorodny sposób. Jesień na Cyprze nadal jest dość ciepła, ale to idealne warunki do aktywnego zwiedzania i poznawania sekretów tej sporej przecież wyspy i państwa.

Latem natomiast czeka nas iście rajski wypoczynek z wykorzystaniem wielu piaszczystych plaż i ciepłego morza. Cypr cieszy się coraz większą popularnością z uwagi na świetną pogodę, bogatą kulturę i smaczne jedzenie. To coś dla miłośników Grecji i nie tylko - interesujące rzeczy w Larnace i okolicach znajdą zarówno miłośnicy historii, starożytności, jak i błogiego plażowania.