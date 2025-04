Czasem nam się wydaje, że doba jest za krótka, by zrobić wszystko, na co mamy ochotę, i nie zaniedbywać obowiązków. Dobrze więc, że nie żyjemy na Uranie, bo byłoby jeszcze gorzej.

Naukowcy poinformowali w artykule z 7 kwietnia o nowych obserwacjach przeprowadzonych przez Kosmiczny Teleskop Hubble'a. Potwierdziły one, że doba na Uranie trwa dokładnie 17 godzin, 14 minut i 52 sekundy (17.247864 ± 0.000010 h). Tyle zajmuje planecie dokonanie pełnego obrotu wokół własnej osi. To o 28 sekundy więcej niż wyliczyła sonda Voyager 2 kilkadziesiąt lat temu. Teraz konieczne będą poprawki.

Astronomowie uważają, że nowy, bardziej wiarygodny układ współrzędnych Urana pozostanie najlepszym źródłem wiedzy o tej planecie przez kilkadziesiąt lat , nim wyruszą kolejne misje, które potencjalnie mogą dostarczyć jeszcze dokładniejsze dane. Pomoże on ten lepiej planować potencjalne przyszłe loty wokół orbity Urana i określać najlepsze miejsca do wejścia w atmosferę.

Źródło: Lamy, L., Prangé, R., Berthier, J. et al. A new rotation period and longitude system for Uranus. Nat Astron (2025). https://doi.org/10.1038/s41550-025-02492-z