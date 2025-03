Zacznijmy od tego, co jest celem badań naukowców. Badacze twierdzą, że śladów życia pozaziemskiego warto poszukać w tak zwanych światach hyceańskich. Są to egzoplanety skaliste, które wypełniają oceany. Takim obiektem jest egzoplaneta o nazwie K2-18b . Dlaczego właśnie ta?

K2-18b to planeta skalista wypełniona oceanem, która jest superziemią . Obiekt znajduje się w tak zwanej ekosferze własnej gwiazdy, czyli w takiej odległości, która daje szanse na istnienie wody w stanie ciekłym. Świat ten oddalony jest o około 124 lat świetlnych od Ziemi .

W egzoplanecie K2-18b wykryto wcześniej parę wodną, co stało się możliwe dzięki badaniom z 2019 r. z użyciem Kosmicznego Teleskopu Hubble'a. Natomiast później astronomowie wykorzystali Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba i to obserwatorium potwierdziło obecność dwutlenku węgla i metanu. Są to związki, które przewidziano w przypadku światów hyceańskich.