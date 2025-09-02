YouTube Premium jak Netflix. Ta zmiana wam się nie spodoba

YouTube Premium idzie w ślady platformy Netflix i planuje wprowadzić zmiany, które nie spodobają się wielu użytkownikom. Dotyczą one korzystania z kont w ramach pakietu rodzinnego w różnych gospodarstwach domowych. Wkrótce w YouTube Premium taka opcja stanie się niemożliwa. Co to oznacza dla subskrybentów?

Netflix jako pierwszy zrobił porządek z udostępnianiem kont między różnymi gospodarstwami domowymi i zmiana ta przełożyła się na dalsze sukcesy platformy w postaci wzrostu użytkowników. Podobnie zrobił Disney+ i wkrótce planuje to na szeroką skalę również HBO Max. Czy czeka nas to również w YouTube Premium? Okazuje się, że tak.

YouTube Premium ukróci udostępnianie kont w pakiecie rodzinnym

YouTube Premium dostępny jest w ramach kilku różnych subskrypcji. Najdroższym planem jest opcja rodzinna, która pozwala w ramach jednej opłaty na korzystanie z benefitów na kilku kontach, które są "członkami rodziny". Jak nietrudno się domyślić, jest to po prostu nadużywane, o czym Google doskonale wie.

Wygląda na to, że Google planuje ukrócić ten proceder i pierwsze informacje na ten temat napływają ze Stanów Zjednoczonych. Jeden z użytkowników platformy, będący jednocześnie subskrybentem planu rodzinnego w YouTube Premium, dostał wiadomość z poniższym komunikatem.

Zrzut ekranu z aplikacji pocztowej na smartfonie prezentujący otrzymaną wiadomość e-mail od YouTube, informującą użytkownika o planowanym zawieszeniu członkostwa Premium w ramach rodziny z powodu niespełnienia wymogów dotyczących wspólnego gospodarstwa...
Komunikat o nadużywaniu planu rodzinnego w YouTube Premium.Android Policemateriał zewnętrzny

Użytkownik został ostrzeżony o tym, że korzysta z konta w YouTube Premium poza gospodarstwem założyciela. Ma to skutkować konsekwencjami w postaci utraty dostępu do benefitów, które oferuje ten plan. W tym możliwości oglądania filmów bez reklam.

Wygląda więc na to, że jest to przymiarka przed szerzej zakrojoną akcją, gdzie Google ukróci korzystanie z kont w ramach planu rodzinnego w różnych gospodarstwach domowych.

YouTube Premium pójdzie w ślady platformy Netflix

Netflix zrobił to samo już wiele miesięcy temu i przy okazji uruchomił tańszy plan z reklamami. Ten z czasem stał się hitem wśród nowych użytkowników, co wynika przede wszystkim z atrakcyjnej ceny subskrypcji.

YouTube Premium w opcji rodzinnej kosztuje w Polsce 59,99 złotych/miesiąc. W ramach tej subskrypcji dostęp do benefitów może uzyskać nawet sześć osób. To oznacza, że każda z nich ponosi wydatek w wysokości 10 złotych. Natomiast najtańszy plan indywidualny (nowy Premium Lite) kosztuje blisko dwa razy więcej i Google traci w ten sposób pieniądze. Gigant z Mountain View najwidoczniej doszedł do wniosku, że czas najwyższy to ukrócić.

