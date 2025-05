Netflix zaleje nas reklamami. Plan bije rekordy i będzie tego więcej

Netflix jako pierwszy z gigantów rynku streamingowego wprowadził do swojej oferty reklamy. Najtańszy plan został dodany w platformie w 2022 r. i od tego czasu szybko zyskuje na popularności. W środę firma ujawniła nowe informacje obejmujące popularność tej subskrypcji oraz dalsze plany.

Rok temu Netflix z reklamami miał 40 mln subskrybentów . Natomiast już jesienią zeszłego roku liczba użytkowników tego planu zwiększyła się do 70 mln . Upłynęło kilka kolejnych miesięcy i padł nowy rekord. Obecnie z tej opcji w platformie korzysta już ponad 94 mln osób .

Netflix przestał raportować w tym roku liczbę własnych użytkowników w ujęciu globalnym, ale ostatnim razem (w styczniu 2025 r.), kiedy to firma podała taką informację, było to ponad 300 mln klientów na całym świecie. Jeśli liczba ta utrzymała się na podobnym poziomie, to niełatwo oszacować, że już blisko 1/3 z nich subskrybuje plan z reklamami.