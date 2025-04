Top 5 nowych seriali na Netflix. Zafunduj sobie emocjonujący weekend

Top 5 nowości na Netflix. Seriale trzymające w napięciu

Jeśli szukasz najlepszych nowych seriali na Netflix, które trzymają w napięciu i idealnie nadają się do obejrzenia przez weekend, to świetnie trafiłeś. Mamy dla Ciebie zestawienie pięciu top tytułów, które warto zobaczyć - przykują do ekranu na długo!

Te pięć seriali na Netflix to doskonały wybór dla tych, którzy szukają emocjonujących historii pełnych zwrotów akcji i ciekawych rozwiązań fabularnych. Każda z tych nowości cieszy się dobrymi opiniami, oferując dobre aktorstwo, dużą dozę zabawy i pole do przemyśleń.

Najlepsze nowe seriale na Netflix. To warto obejrzeć w weekend

Cassandra

Rodzina wprowadza się do domu, w którym obecna jest dziwna wirtualna asystentka o imieniu Cassandra. Brzmi ciekawie? To jeszcze nic. Wytwór ten stara się przejąć kontrolę nad ich życiem! Z każdym odcinkiem atmosfera gęstnieje, a dom staje się pułapką, z której trudno się wydostać przez sztuczną inteligencję. To thriller produkcji niemieckiej, który sprawi, że dwa razy zastanowisz się przed zainstalowaniem inteligentnych urządzeń w swoim domu. Widzowie twierdzą, że stylistyką "Cassandra" przypomina nieco "Czarne lustro".

Dzień Zero

Thriller polityczny na Netflix z Robertem De Niro i Connie Briton, który od pierwszych chwil trzyma w napięciu, ze względu na wydarzenia, do których doprowadził szeroko zakrojony cyberatak. Fatalne skutki tego incydentu wymagają zebrania dodatkowych sił i specjalnych działań. Dochodzi do odkrycia zagmatwanej sieci kłamstw i spisków, a widz zastanawia się - czy na tym świecie cokolwiek jest jeszcze w ogóle prawdziwe? Serial jest doceniany ze względu na dobrą obsadę i ciekawe wątki.

Na gorącym uczynku

W tym thrillerze na Netflix dziennikarka Ema Garay, znana z demaskowania przestępców, staje przed dylematem, gdy bliska jej osoba zostaje powiązana z badanymi przez nią dramatycznymi wydarzeniami. Chodzi o zagadkowe zaginięciem nastolatki. Serial rozgrywający się w argentyńskiej Patagonii ukazuje, jak cienka jest linia między prawdą a lojalnością. Ema musi stawić czoła swoim demonom. Jak daleko można się posunąć, by chronić swoich bliskich?

Idź przodem, bracie

Polska produkcja na Netflix, która zbiera bardzo dobre opinie. Były członek elitarnej jednostki policyjnej musi zmierzyć się z nową rzeczywistością. Rusza do pracy jako sklepowy ochroniarz. Ścigany przez długi po ojcu mężczyzna szuka sposoby na poradzenie sobie z problemami. To właśnie w sklepie odkrywa na to pewien sposób... Serial zdobył uznanie zarówno widzów, jak i krytyków, stając się jednym z najchętniej oglądanych tytułów na Netflix w Polsce.

Dojrzewanie

Brytyjski miniserial w reżyserii Jacka Thornego i Stephena Grahama szybko stał się hitem na Netflix. Kryminalny wątek przeplata się tu z dramatem i pokazuje skomplikowaną sytuację, gdy trzynastolatek zostaje oskarżony o morderstwo koleżanki z klasy. Rodzina chłopca, jego terapeutka i zajmujący się sprawą detektyw próbują znaleźć odpowiedź na to, co tak naprawdę się stało. Serial "Dojrzewanie" cieszy się ogromną oglądalnością na Netflix, pojawia się też wiele teorii na temat tego, czy jest na faktach.

Plany Netflix w Polsce w 2025 r. Ile kosztuje subskrypcja?

Ile kosztuje Netflix w Polsce? Aby cieszyć się tymi i wieloma innymi serialami, warto zapoznać się z aktualnymi planami subskrypcji Netflix. Popularna platforma streamingowa z filmami, serialami i programami oferuje kilka różnych opcji. Mamy tu do wyboru: Pakiet podstawowy, który kosztuje teraz 33 zł; Plan standardowy za 49 zł; Abonament premium 67 zł. Użytkownicy, którzy dzielą konto, za każdy dodatkowy ekran muszą zapłacić 13 zł.

"Wydarzenia": Tajemniczy konwój w Poznaniu. Miasto szuka gorącej wody Polsat News Polsat News