Netflix to największa na świecie platforma streamingowa, która zapewnia szeroki wybór rozrywki. Od filmowych hitów i wciągających seriali, po poruszające dokumenty i ekskluzywne produkcje Netflix Originals. Dostęp do platformy możliwy jest na różnych urządzeniach - telewizorach Smart TV , smartfonach, tabletach i komputerach w ramach comiesięcznej subskrypcji. Netflix działa w ponad 190 krajach, nieustannie poszerzając swoją ofertę.

396 zł zapłacimy za pakiet podstawowy, 588 zł za pakiet standard (dodatkowy ekran to wydatek 156 zł), a 804 zł za pakiet premium (jeden dodatkowy ekran to wydatek 156 zł, a dwa ekrany to 312 zł).