Co warto obejrzeć na platformie Netflix? Lista polecanych seriali

Netflix to prawdziwa kopalnia filmów i seriali, ale czasem ich ogromna liczba sprawia, że zamiast szybko znaleźć coś idealnego, spędzamy długie minuty (a nawet godziny) na przeglądaniu katalogu.

W ramach subskrypcji Netflix (plan podstawowy kosztuje teraz 33 zł, plan standardowy 49 zł, a pakiet premium 67 zł) można oglądać przeróżne treści, m.in. seriale komediowe.

Jeśli marzy Ci się leniwa niedziela przed ekranem i solidna dawka śmiechu, lepiej nie tracić czasu na długie poszukiwania - skorzystaj z gotowej listy poleceń.

Popraw sobie humor. 5 zabawnych seriali na Netflix

Przygotowaliśmy zestawienie pięciu różnorodnych seriali komediowych dostępnych na Netflixie – gwarantujemy, że poprawią nastrój, rozbawią, a przy okazji dostarczą też innych wrażeń. Co warto obejrzeć na Netflix?

Na naszej liście znalazły się produkcje o różnej tematyce: od klasyków, które dalej święcą triumfy w zestawieniach na top seriale wszech czasów, przez nowości, które podbiły serca widzów na całym świecie, po mniej znane, a warte obejrzenia perełki na Netflix.

Różowe lata 90.

Kontynuacja kultowego sitcomu "Różowe lata 70." może rozbudzić wspomnienia u widzów, którzy wiele lat temu śledzili przed telewizorami przygody grupy nastolatków żyjących w latach siedemdziesiątych w Point Place w stanie Wisconsin. Kultowe teksty Michaela Kelso (Ashton Kutcher) czy urok Jackie Burkhart (Mila Kunis) przyciągały przed ekran mnóstwo widzów. W "Różowych latach 90." znów można oglądać pocieszną Kitty i mrukliwego Reda Formanów, ale w ich piwnicy zasiada już kolejne pokolenie. Jakie przygody przeżywać będą Leia, Jay, Gwen i reszta ekipy? Na Netflix można znaleźć trzy części "Różowych lat 90." pełnych przygód nastolatków. Nie tylko bawią, ale i pokazują zmiany, jakie zaszły od czasów ukazanych w "Różowych latach 70.".

The End of the F***ing World

Czarny humor to twoja bajka, a do tego lubisz komiksy? Świetnie, bo "The End of the F***ing World" to połączenie tych dwóch rzeczy. Serial stworzony został na podstawie komiksu brytyjskiego twórcy, Charlesa Forsmana i opowiada o pewnym nastolatku, który ma zadatki na psychopatę i spragnionej przygód buntowniczce. Razem tworzą dość wybuchową mieszankę, powodując, że widz też nieraz wybucha - śmiechem. Na Netflixie można obejrzeć dwa sezony tego bardzo dobrze ocenianego serialu. Główne role grają w nim Alex Lawther (Czarne lustro) i Jessica Barden (Dom grozy).

Biuro

Komediowy hit o grupie ludzi, którzy teoretycznie pracują w biurze firmy papierniczej DunderMifflin, ale w praktyce... starają się przetrwać jakoś każdy kolejny dzień, okraszając to dozą bardzo specyficznego humoru. Ich zmagania z biurową codziennością śledzą kamery, w trakcie gdy zachwycony sobą szef, Michael Scott, który uważa się za mistrza dowcipu, jeszcze bardziej uprzykrza im życie. O miejsce parkingowe i przekąski w kuchni toczą się tu walki bardziej zaciekłe niż igrzyska gladiatorów, a największym zagrożeniem może stać się zbyt długi kontakt wzrokowy i urządzenia biurowe. Kto pracował w biurze, ten się nie śm... Nie, zaraz - ten uśmieje się nawet jeszcze bardziej. Na Netflix można znaleźć 9 sezonów serialu "Biuro", za którego powstaniem stoją Greg Daniels i Ricky Gervais. W obsadzie m.in.: Steve Carell, John Krasinski, Jenna Fischer i Brian Baumgartner.

Pierwszy sezon serialu "Biuro" miał premierę 20 lat temu, a jednak produkcja wciąż utrzymuje się na listach top seriali. Netflix materiał zewnętrzny

Dekameron

Kupa śmiechu i sporo znanych i lubianych aktorów (wśród nich Saoirse-Monica Jackson - Derry Girls, Flash; Tanya Reynolds - Sex Education, Emma; Tony Hale - Transformers: Ostatni Rycerz, Figuranci) - to zdecydowanie "Dekameron". Ta czarna komedia osadzona jest w czasach szalejącej zarazy, w 1348 roku we Włoszech. Grupa szlachetnie urodzonych osób oraz ich służba ukrywają się w położonej na uboczu rezydencji, by uciec przed dżumą. Charakterystyczny humor i zaskakujące zwroty akcji - dla wielu osób "Dekameron" z pewnością okaże się perełką na miarę hitu "1670". Wśród dotychczasowych widzów pojawiają się bowiem głosy, że widzą w tych serialach pewne podobieństwa.

1670

Skoro już przy "1670" jesteśmy, to warto umieścić ten polski serial w zestawieniu - w końcu teksty Jana Pawła, Zofii czy Jakuba Adamczewskich zdecydowanie potrafią poprawić humor. Satyryczna komedia o perypetiach mieszkańców wsi Adamczycha, która znajduje się w "najpotężniejszym państwie na świecie" - Polsce, szturmem podbiła serca widzów. W sieci do dziś pojawiają się cytaty z serialu, a do tego wiadomo, żew 2025 r. pojawić ma się na Netflixie drugi sezon "1670". Niedawno pojawiła się oficjalna zapowiedź. Warto więc zobaczyć (lub odświeżyć sobie) wcześniejsze odcinki o losach rodziny szlachcica, któremu "nikt nic nie dał za darmo, bo wszystko musiał sam odziedziczyć".

