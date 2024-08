Spis treści: 01 Netflix ukrywa przed nami filmy?

02 Tajne kody Netflix - oto pełna lista

03 Gdzie wpisywać kody Netflix?

Netflix ukrywa przed nami filmy?

Każdy z nas to zna - odpalamy Netflixa i widzimy masę produkcji polecanych na bazie naszego gustu czy tego, co akurat jest na topie. Niby w porządku, w końcu z reguły udaje się nam coś znaleźć. Nie jest to jednak wszystko, co da się znaleźć na platformie. Zasoby Netflixa są wprost gigantyczne, a my zazwyczaj obserwujemy tylko wierzchołek góry lodowej.

Jak dostać się do tego, co nie pojawia się na głównej stronie? Teoretycznie sposobem może być wpisanie nazwy produkcji i wyszukanie jej przy pomocy wbudowanego narzędzia. Nie jest to jednak takie proste, bo musimy przecież znać dany tytuł. Jeżeli chcemy jedynie przeczesywać gatunki, to... Warto skorzystać z pewnej sztuczki. Chodzi oczywiście o tajne kody Netflix, dzięki którym przeszukiwanie zasobów serwisu będzie o wiele łatwiejsze.

Tajne kody Netflix - oto pełna lista

Nie przedłużając, poniżej znajdziecie wszystkie kody na Netflix. Każdy z nich został opisany odpowiadającą mu kategorią produkcji, do których prowadzi.

Kody na Netflix - lista:

AKCJA I PRZYGODA - 1365

43040 - Komedie akcji

1568 - Akcja SF i fantasy

43048 - Akcja i dreszczowce

7442 - Przygodowe

77232 - Azjatyckie filmy akcji

4657 - Klasyczna akcja i przygoda

10118 - Komiksy i filmy o superbohaterach

9584 - Kryminał, akcja i przygoda

11828 - Zagraniczne filmy akcji i przygody

20541 - Filmy o porwaniach

8985 - Filmy o sztukach walki

2125 - Akcja militarna i przygoda

10702 - Akcja szpiegowska i przygoda

7700 - Westerny

ANIME - 7424

11881 - Animacja dla dorosłych

5507 - Opowieści o zwierzętach

2729 - Anime Sci-Fi

2653 - Akcja anime

9302 - Komedie anime

452 - Dramaty anime

11146 - Fantastyka anime

3063 - Funkcje anime

10695 - Horror anime

6721 - Seriale anime

FILMY DLA DZIECI I RODZIN - 783



10659 - filmy edukacyjne dla dzieci

11177 - telewizyjne kreskówki

5507 - filmy dla dzieci ze zwierzętami

67673 - Disney

51056 - filmy familijne

27346 - seriale i programy dla dzieci

KOMEDIE - 6548



9302 - komedie anime

869 - mroczne komedie

89585 - komedie grozy

13335 - komedie muzyczne

2700 - komedie polityczne

5475 - komedie romantyczne

4922 - satyry

9702 - komedie obyczajowe

10256 - komedie slapstickowe

5286 - komedie sportowe

11559 - stand-up

3519 - komedie dla nastolatków

FILMY DOKUMENTALNE - 6839



3652 - dokumenty biograficzne

180 - sportowe filmy dokumentalne

81050 - dokumenty o prawdziwych zbrodniach

5349 - filmy dokumentalne o tematyce historycznej

4006 - wojenne filmy dokumentalne

90361 - filmy dokumentalne o muzyce i koncertach

7018 - polityczne filmy dokumentalne

2595 - filmy dokumentalne o tematyce naukowej i przyrodniczej

3675 - dokumenty o tematyce społeczno-kulturowej

2760 - filmy dokumentalne o duchowości

1159 - filmy dokumentalne o tematyce podróżniczej i przygodowej

DRAMATY - 5763



11 - dramaty o tematyce wojennej

3179 - dramaty biograficzne

6889 - dramaty kryminalne

4961 - dramaty oparte na książkach

3653 - dramaty oparte na faktach

500 - dramaty o tematyce LGBTQ+

6616 - dramaty polityczne

1255 - dramaty romantyczne

5012 - dramaty o showbiznesie

3947 - dramaty o tematyce społecznej

2748 - dramaty sądowe

HORRORY - 8711

6057 - filmy grozy

10944 - kultowe horrory

89585 - horrory komediowe

947 - filmy o potworach

6998 - historie satanistyczne

8646 - slashery i filmy o seryjnych mordercach

42023 - horrory o zjawiskach nadprzyrodzonych

52147 - horrory z nastolatkami

75804 - horrory o wampirach

75930 - horrory o wilkołakach

75405 - horrory zombie

FILMY ROMANTYCZNE - 8883



31273 - klasyczne filmy romantyczne

36103 - osobliwy romans

5475 - komedie romantyczne

1255 - dramaty romantyczne

502675 - ulubione filmy romantyczne

9916 - romantyczne filmy niezależne

35800 - zmysłowe filmy romantyczne

1394527 - romantyczne filmy świąteczne

SCIENCE FICTION I FANTASY - 1492

1568 - akcja science fiction i fantasy

3327 - filmy o obcych

47147 - klasyka science fiction i i fantasy

4734 - kultowe science fiction i fantasy

9744 - filmy fantasy

6926 - przygodowe science fiction

3916 - dramaty science fiction

1694 - horrory science fiction

11014 - thrillery science fiction

THRILLERY - 8933

43048 - thrillery akcji

5505 - thrillery psychologiczne

31851 - filmy gangsterskie

9994 - filmy sensacyjne

972 - zmysłowe thrillery

11014 - thrillery science fiction

10504 - thrillery polityczne

FILMY ZAGRANICZNE - 78367

100392 - polskie filmy i seriale

100369 - filmy afrykańskie

77232 - azjatyckie filmy akcji

5230 - filmy australijskie

100372 - belgijskie filmy i seriale

10757 - filmy brytyjskie

100375 - chińskie filmy i seriale

100378 - francuskie filmy i seriale

107563 - filmy niemieckie

5480 - filmy bollywodzkie

107566 - irlandzkie filmy i seriale

100384 - filmy włoskie

10398 - filmy japońskie

5685 - filmy koreańskie

100387 - latynoamerykańskie filmy i seriale

100389 - filmy i seriale z Bliskiego Wschodu

434295 - filmy tajwańskie

107570 - tajskie filmy i seriale

871341 - tureckie filmy

100393 - rosyjskie filmy i seriale

100394 - skandynawskie filmy i seriale

100396 - hiszpańskie filmy i seriale

100395 - filmy i seriale z Azji Południowo-Wschodniej

SERIALE I PROGRAMY TELEWIZYJNE - 93



10375 - seriale komediowe

52117 - brytyjskie seriale i programy

26146 - kryminalne seriale i programy

72436 - seriale i programy o jedzeniu i podróżach

39135 - programy kulinarne

27346 - seriale i programy dla dzieci

67879 - koreańskie seriale i programy

25804 - militarne programy telewizyjne

9833 - programy reality TV

10673 - seriale akcji i przygodowe

10105 - seriale dokumentalne

11714 - seriale dramatyczne

83059 - horrory

4366 - seriale sensacyjne

1372 - seriale science fiction

KLASYKI FILMOWE - 31574



31273 - klasyki filmów romantycznych

31694 - klasyczne komedie

46576 - klasyczne filmy akcji i przygodowe

47147 - klasyki SF

FILMY NIEZALEŻNE - 7077



11079 - Filmy eksperymentalne

11804 - Niezależne filmy akcji i przygodowe

4195 - Niezależne filmy komediowe

384 - Niezależne dramaty

3269 - Niezależnych thrillery

9916 - Romantyczne filmy niezależne

Gdzie wpisywać kody Netflix?

Wpisywanie kodów na Netflix jest proste i zależy od tego, gdzie korzystamy z platformy. W przypadku oglądania w aplikacji (np. na telewizorze), kod na Netflix wpisujemy w pole wyszukiwania. Wybieramy interesujący nas gatunek lub kategorię i wpisujemy dany kod.

Jeżeli używamy Netflixa w przeglądarce, to konieczne będzie dopisanie kodu do adresu strony - "https://www.netflix.com/browse/genre/NNNN", gdzie NNNN to miejsce na wpisanie konkretnych cyfr oznaczających interesujący nas kod.

