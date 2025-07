U wszystkich 10 uczestników w wieku od 1 do 24 lat zdrowa kopia genu OTOF wstrzyknięta do ucha spowodowała poprawę słuchu w ciągu jednego miesiąca . Najlepsze wyniki zaobserwowano u małych dzieci w wieku od pięciu do ośmiu lat. Siedmiolatka odzyskała niemal pełny słuch i była w stanie prowadzić codzienne rozmowy z rodziną cztery miesiące po otrzymaniu terapii.

- To ogromny krok naprzód w genetycznym leczeniu głuchoty, który może odmienić życie dzieci i dorosłych - powiedział Maoli Duan, jeden z autorów badania. - OTOF to dopiero początek. My i inni badacze rozszerzamy naszą pracę na inne, bardziej powszechne geny powodujące głuchotę. Niestety są one bardziej skomplikowane, jednak badania na zwierzętach do tej pory przyniosły obiecujące wyniki. Jesteśmy przekonani, że pacjenci z różnymi rodzajami głuchoty genetycznej pewnego dnia będą mogli otrzymać leczenie.