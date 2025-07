Ten wirus jest jak najlepszy haker. Przejmuje nad nami kontrolę w ciągu godziny

Dotychczas wiadomo było, że wirusy przejmują kontrolę nad komórkami gospodarza, wykorzystując ich zasoby do tworzenia swoich kopii. Jednak najnowsze badania, opublikowane na łamach Nature Communications, pokazują, że HSV-1 idzie o krok dalej. Nie tylko "włamuje się" do komórki, ale także aktywnie przebudowuje strukturę jej genomu, aby uzyskać dostęp do tych fragmentów DNA, które są mu najbardziej potrzebne do rozmnażania.