Zespół naukowców z University College London opracował innowacyjną metodę terapii genowej, polegającą na wprowadzeniu zdrowych kopii genu AIPL1 do tylnej części oka za pomocą nieinwazyjnej operacji. Zdrowe kopie genu zostały umieszczone w bezpiecznym dla organizmu wirusie, który wnikał do komórek siatkówki i zastępował uszkodzony gen. Następnie procesy regeneracyjne przywracały funkcjonowanie komórek, co umożliwiało poprawę widzenia.