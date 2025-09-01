Rzadki grzyb z Tajwanu zatrzymuje rozwój raka. Nowa nadzieja w terapii
Rzadki grzyb Antrodia cinnamomea, występujący wyłącznie na Tajwanie, może odegrać kluczową rolę w opracowaniu nowych terapii przeciwnowotworowych. Tajwańscy naukowcy odkryli, że skutecznie hamuje rozwój komórek raka płuc w warunkach laboratoryjnych, wykazując też silne działanie przeciwzapalne.
Występujący wyłącznie na Tajwanie rzadki grzyb Antrodia cinnamomea (znany również jako Taiwanofungus camphoratus) od dawna jest wykorzystywany do sporządzania ziół, jednak teraz odkryto, że ma zdolność do walki z rakiem dzięki specyficznemu rodzajowi cząsteczki cukru.
Naukowcy z Narodowego Uniwersytetu Tajwańskiego i Narodowego Uniwersytetu Yang Ming Chiao Tung na Tajwanie zbadali grupę związków wytwarzanych przez grzyby, zwanych polisacharydami siarczanowymi (SPS). Jest to rodzaj cząsteczki cukru, który łączy związki glukozy, galaktozy i siarczanu w jedną cząsteczkę.
Grzyb, który zabija komórki raka płuc
Dzięki temu, że A. cinnamomea można hodować w laboratorium, znacznie ułatwiony jest proces jego badania. Naukowcy musieli opracować technologię stymulującą produkcję przez grzyb cząsteczek SPS w większych ilościach, aby ustalić, czy bioaktywne właściwości wynikają z obecności tej jednej grupy cukrów. W ten sposób zidentyfikowano szczególnie korzystny rodzaj związku N50 F2, który obniżał kluczowe markery stanu zapalnego w komórkach oraz blokował i zabijał komórki raka płuc.
Na razie zaobserwowano to jedynie na hodowanych komórkach, więc potrzebne są badania na ludziach, jednak wyniki badania są ekscytujące i dają duże nadzieje na opracowanie nowych terapii.
- Aktualne badania pokazują, że A. cinnamomea wykazuje silne działanie przeciwzapalne i hamuje rozwój komórek nowotworowych - piszą naukowcy.
Naturalne metody leczenia ciężkich chorób
To odkrycie dowodzi, że warto poszukiwać w środowisku naturalnym źródeł potencjalnych nowych metod leczenia, w tym również nowotworów. Badania dowiodły, że rośliny, niesporczaki i jad skorpiona mogą wspomóc w walce z chorobą, atakując bezpośrednio komórki nowotworowe i zapobiegając ich rozprzestrzenianiu. Mogą w ten sposób wzmacniać istniejące metody leczenia.
I chociaż potrzeba jeszcze wiele pracy i etapów, aby wyjść z fazy laboratoryjnej, A. cinnamomea może być dodany do przyszłościowych użytecznych metod leczenia.
- Dzięki w pełni kontrolowanemu procesowi produkcji i ekstrakcji z optymizmem patrzymy na przyszłe zastosowania zarówno w suplementach diety, jak i w leczeniu klinicznym - twierdzą autorzy.
Zobacz również:
Prozdrowotne właściwości grzyba
Wcześniej potwierdzono już zdrowotne właściwości samego grzyba oraz jego cząsteczek, jednak dokładne mechanizmy nie zostały jeszcze w pełni poznane. Wykazano, że ma on dobry wpływ na różne choroby, sugerując potencjalne zastosowanie w profilaktyce i leczeniu schorzeń m.in. wątroby. Podkreśla to możliwości wykorzystania go w suplementach diety i żywności funkcjonalnej.