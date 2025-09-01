Występujący wyłącznie na Tajwanie rzadki grzyb Antrodia cinnamomea (znany również jako Taiwanofungus camphoratus) od dawna jest wykorzystywany do sporządzania ziół, jednak teraz odkryto, że ma zdolność do walki z rakiem dzięki specyficznemu rodzajowi cząsteczki cukru.

Naukowcy z Narodowego Uniwersytetu Tajwańskiego i Narodowego Uniwersytetu Yang Ming Chiao Tung na Tajwanie zbadali grupę związków wytwarzanych przez grzyby, zwanych polisacharydami siarczanowymi (SPS). Jest to rodzaj cząsteczki cukru, który łączy związki glukozy, galaktozy i siarczanu w jedną cząsteczkę.

Grzyb, który zabija komórki raka płuc

Dzięki temu, że A. cinnamomea można hodować w laboratorium, znacznie ułatwiony jest proces jego badania. Naukowcy musieli opracować technologię stymulującą produkcję przez grzyb cząsteczek SPS w większych ilościach, aby ustalić, czy bioaktywne właściwości wynikają z obecności tej jednej grupy cukrów. W ten sposób zidentyfikowano szczególnie korzystny rodzaj związku N50 F2, który obniżał kluczowe markery stanu zapalnego w komórkach oraz blokował i zabijał komórki raka płuc.

Na razie zaobserwowano to jedynie na hodowanych komórkach, więc potrzebne są badania na ludziach, jednak wyniki badania są ekscytujące i dają duże nadzieje na opracowanie nowych terapii.

- Aktualne badania pokazują, że A. cinnamomea wykazuje silne działanie przeciwzapalne i hamuje rozwój komórek nowotworowych - piszą naukowcy.

Naturalne metody leczenia ciężkich chorób

To odkrycie dowodzi, że warto poszukiwać w środowisku naturalnym źródeł potencjalnych nowych metod leczenia, w tym również nowotworów. Badania dowiodły, że rośliny, niesporczaki i jad skorpiona mogą wspomóc w walce z chorobą, atakując bezpośrednio komórki nowotworowe i zapobiegając ich rozprzestrzenianiu. Mogą w ten sposób wzmacniać istniejące metody leczenia.

I chociaż potrzeba jeszcze wiele pracy i etapów, aby wyjść z fazy laboratoryjnej, A. cinnamomea może być dodany do przyszłościowych użytecznych metod leczenia.

- Dzięki w pełni kontrolowanemu procesowi produkcji i ekstrakcji z optymizmem patrzymy na przyszłe zastosowania zarówno w suplementach diety, jak i w leczeniu klinicznym - twierdzą autorzy.

Prozdrowotne właściwości grzyba

Wcześniej potwierdzono już zdrowotne właściwości samego grzyba oraz jego cząsteczek, jednak dokładne mechanizmy nie zostały jeszcze w pełni poznane. Wykazano, że ma on dobry wpływ na różne choroby, sugerując potencjalne zastosowanie w profilaktyce i leczeniu schorzeń m.in. wątroby. Podkreśla to możliwości wykorzystania go w suplementach diety i żywności funkcjonalnej.

