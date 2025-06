Stworzenia te dostarczają ich jednak bardzo mało, dlatego nie udało się ich dotychczas dokładnie zbadać i przetestować ich potencjału do leczenia czy wytwarzania nowych leków. Teraz to się zmieniło. Najnowsze analizy Scripps Institution of Oceanography z San Diego wykazały, że pięć genów odpowiedzialnych za produkcję diterpenoidów znajduje się w grupie zwanej koralowcami ośmiopromiennymi (Octocorallia).

Octocorallia to ciekawa podgromada koralowców, która pojawiła się wieki temu - co najmniej w ordowiku (486,85-443,1 mln lat temu). Zazwyczaj żyją do głębokości około 35 metrów, ale niektóre gatunki mogą występować też na dużo większych głębokościach. Są to stworzenia z charakterystyczną budowę szkieletu: albo pośrednią pomiędzy budową korali miękkich i twardych, albo miękką, bez twardego szkieletu. Naukowcy uważają, że "aby uniknąć zjedzenia, miękkie koralowce ośmiopromienne wykorzystują chemiczne środki obronne, w tym diterpenoidy, które są również szeroko stosowane przez rośliny do odstraszania roślinożerców i do wielu innych funkcji biologicznych".