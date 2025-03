W kanadyjskim ogródku odkryto nowy antybiotyk. Umie przechytrzyć bakterie

Naukowcy odkryli nową klasę antybiotyków. To pierwsze takie odkrycie od kilku dekad. Molekuła okazała się skuteczna w walce z szerokim wachlarzem bakterii wywołujących choroby, wliczając w to szczepy odporne na komercyjne leki. Substancja nie jest toksyczna dla ludzkich komórek. Co jednak niezwykłe, antybiotyk ten znaleziono w ogródku.