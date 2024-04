Nasz organizm wcale nie chce się starzeć. Widać to w mięśniach

W tym celu pobrali próbki od 17 osób w wieku od 20 do 75 lat, a następnie porównali wyniki - okazało się, że odkryli liczne procesy stojące za zmianami w mięśniach związanymi z wiekiem, m.in. to, że geny kontrolujące rybosomy są mniej aktywne w komórkach macierzystych mięśni pochodzących ze starszych próbek. Rybosomy odpowiadają za produkcję białek, więc brak aktywności powoduje, że zdolność komórki do naprawy i regeneracji jest niższa.

Mięśnie robią wszystko, by walczyć ze starzeniem

Zauważyli także, że populacja komórek innych niż mięśnie, którą można znaleźć w próbkach, zawierała cząsteczkę prozapalną o nazwie CCL2. Jej rolą jest przyciąganie komórek odpornościowych do mięśni i powodowanie większych uszkodzeń związanych z wiekiem i pogorszenia stanu mięśni. Są jednak i dobre wieści, bo badacze odkryli również kilka mechanizmów w mięśniach, które rekompensowały stratę, np. zwiększoną regenerację pozostałych podtypów włókien.

Zidentyfikowali też wyspecjalizowane populacje jąder we włóknach mięśniowych, które pomagają odbudować zanikające wraz z wiekiem połączenia między nerwami i mięśniami. Eksperymenty na hodowanych w laboratorium ludzkich komórkach mięśniowych potwierdziły rolę tych jąder w funkcjonowaniu mięśni. Mówiąc krótko, nasze mięśnie robią wszystko, co w ich mocy, by przeciwdziałać skutkom starzenia i możemy się od nich wiele nauczyć.

Dzięki tej wiedzy na temat zdrowego starzenia się mięśni szkieletowych badacze na całym świecie mogą badać sposoby zwalczania stanów zapalnych i nie tylko wyjaśniają naukowcy, przekonując, że tego typu odkrycia mają potencjał do opracowania strategii terapeutycznych promujących zdrowsze starzenie się dla przyszłych pokoleń.

