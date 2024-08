Naukowcy winni oporności na antybiotyki. A twierdzą, że to my!

Chociaż problem stosowania antybiotyków i oporności na antybiotyki jest szeroko analizowany w kontekście zdrowia ludzkiego czy systemów rolniczych, dopiero teraz opublikowano pierwsze na świecie dowody dotyczące praktyk stosowanych w laboratoriach prowadzących badania na zwierzętach. Z publikacji w czasopiśmie Plos One dowiadujemy się, że powszechne i nadmierne stosowanie antybiotyków w tego typu placówkach przyczyniają się do globalnego problemu zdrowotnego związanego z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe.

Jak wyjaśnia autorka badania, dr Rebbecca Wilcox, weterynarz zajmujący się zwierzętami laboratoryjnymi i badaczka chorób zakaźnych, laboratoria weterynaryjne mają nieuregulowany dostęp do antybiotyków od hurtowników weterynaryjnych i dostawców środków chemicznych. Badanie przeprowadzone w 95 laboratoriach w Australii i Nowej Zelandii wykazało, że 71 proc. z nich rutynowo stosuje leki przeciwdrobnoustrojowe, do których zaliczają się antybiotyki.

Laboratoria masowo stosują antybiotyki

Powszechne praktyki obejmowały dawkowanie antybiotyków do wody pitnej dla gryzoni oraz niewłaściwe usuwanie wody i żywności zawierającej produkt leczniczy (81 proc. placówek zgłosiła, że nieoczyszczona woda pitna dla gryzoni zawierająca leki jest wylewana do kanalizacji). Jest to szczególnie niepokojące, bo ścieki ze szpitali i instytucji opieki zdrowotnej są znaną przyczyną oporności na antybiotyki i eksperci pracujący w placówkach laboratoryjnych powinni zdawać sobie sprawę.