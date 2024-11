Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA), czyli agencja wspólnotowa odpowiedzialna za realizację rozporządzenia REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) w zakresie utworzenia i administrowania systemu rejestracji, oceny oraz udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie substancji chemicznych, przeprowadziła inspekcję prawie 4500 produktów kosmetycznych w 13 krajach europejskich (Austria, Dania, Niemcy, Finlandia, Islandia, Włochy, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Malta, Norwegia, Rumunia i Szwecja), a jej wyniki mogą budzić niepokój.

Kosmetyki w Europie na cenzurowanym

Eksperci wskazali, że aż 6 proc. sprawdzonych produktów zawierało substancje zakazane ze względu na ich szkodliwy wpływ na zdrowie, m.in. obniżanie płodności i zwiększanie ryzyka nowotworów. Substancje chemiczne zostały wykryte w produktach "od różnych sprzedawców i w różnych przedziałach cenowych" podczas kontroli przeprowadzonych między listopadem 2023 a kwietniem 2024 roku. Produkty zawierające te niebezpieczne substancje to między innymi eyelinery, konturówki do ust, odżywki oraz maski do włosów.