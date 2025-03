Coraz więcej bakterii opornych na antybiotyki. Częściowo winni palacze

W naszych badaniach odkryliśmy, że gdy filtry te trafiają do zbiorników wodnych, są coraz częściej kolonizowane przez potencjalnie patogenne drobnoustroje i bakterie wykazujące oporność na antybiotyki, ponieważ są one szczególnie dobrze przystosowane do niekorzystnych warunków panujących na filtrach

dr Uli Klümper z Instytutu Hydrobiologii na TUD.