Eksperymentalny lek przeciwbólowy opracowany przez Duke University School of Medicine może oferować skuteczne łagodzenie bólu bez niebezpiecznych skutków ubocznych związanych ze stosowaniem opioidów. To nadzieja w terapii łagodzenia zarówno krótkotrwałego, jak i długo trwającego bólu oraz w opiece paliatywnej, gdy inne rodzaje środków przeciwbólowych zawodzą i wdraża się leki opioidowe . Choć mają silne działanie znoszące ból, to ze względu na ich duże efekty uboczne istnieje pilna potrzeba opracowania nowych, nieopioidowych środków przeciwbólowych.

- To, co sprawia, że ten związek jest tak interesujący, to fakt, że ma działanie przeciwbólowe i nie jest opioidem - powiedziała dr Ru-Rong Ji, starsza autorka badania, badaczka w dziedzinie anestezjologii i neurobiologii, która kieruje Duke Anesthesiology Center for Translational Pain Medicine.