Badanie opublikowane w prestiżowym czasopiśmie The Lancet objęło 622 pacjentów, u których porównano skuteczność standardowej terapii iniekcyjnej ceftriaksonem z doustną formą gepotidacyny . Wyniki pokazały, że nowy lek jest równie skuteczny i może zwalczać szczepy Neisseria gonorrhoeae oporne na inne antybiotyki. Co więcej, doustna forma leczenia może poprawić komfort pacjentów i zmniejszyć obciążenie systemu opieki zdrowotnej.

Naukowcy ostrzegają, że sytuacja staje się coraz bardziej alarmująca, bo antybiotykooporne szczepy rzeżączki rozprzestrzeniają się w Azji i Europie, a ich liczba stale rośnie. Zdaniem naukowców istnieje ryzyko, że wkrótce stanie się ona niemożliwa do leczenia bez nowych leków lub strategii ograniczających rozprzestrzenianie się choroby - dodają też, że to, co widzimy obecnie w przypadku Neisseria gonorrhoeae, może też łatwo przenieść się na inne bakterie.