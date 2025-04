Wszystkie analizowane preparaty powodowały niewielki wzrost ciśnienia i tętna, z wyjątkiem guanfacyny, która obniżała te parametry. Zdaniem badaczy ogólny wpływ na układ sercowo-naczyniowy jest jednak "mały", więc korzyści z leczenia zdecydowanie przeważają nad ryzykiem. Podkreślają też, że większość lekarzy przepisujących leki na ADHD jest świadoma ryzyk sercowo-naczyniowych i stosuje się do zaleceń dotyczących monitorowania ciśnienia, tętna i masy ciała.

ADHD to realne zaburzenie

Jak wyjaśnia główny autor badania, prof. Samuele Cortese, "ryzyko i korzyści zawsze należy rozważać razem, a w przypadku leków na ADHD bilans wypada bardzo korzystnie ". Przypomina też, że wcześniejsze analizy wykazały, że leki poprawiają funkcjonowanie dzieci i młodzieży w szkole, obniżają ryzyko depresji, lęków, a nawet zmniejszają ryzyko przedwczesnej śmierci. Zaleca jednak, by pacjenci z chorobami serca konsultowali rozpoczęcie terapii ze specjalistą kardiologiem.

I zdaniem autorów badania warto to zrobić, bo chociaż w świadomości społecznej wciąż pokutują stereotypy na temat leków na ADHD z lat 80. i 90., kiedy to błędnie uznawano je za "tabletki na grzeczność" dla niesfornych dzieci. Leki nie zmieniają osobowości, ale poprawiają przetwarzanie informacji, koncentrację, planowanie i kontrolę impulsów, a to wszystko ma realny wpływ na poprawę jakości życia.