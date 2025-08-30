Kiedy skaleczysz się w palec, pojawia się ostry stan zapalny, czyli naturalna reakcja obronna, mobilizująca układ odpornościowy. Jeśli jednak proces zapalny nie gaśnie, tylko trwa tygodniami, a nawet latami, jeśli nie ma wyraźnego zagrożenia, mówimy o przewlekłym stanie zapalnym.

Jest to podstawa wielu problemów zdrowotnych, takich jak cukrzyca, rak, choroby serca czy alzheimer. Niektóre produkty, które spożywamy, mogą pomóc w zapobieganiu takim stanom. Wystarczy dodać do obiadu przeciwzapalne składniki, a jednym z nich jest szpinak.

Zdrowotne właściwości szpinaku

Antyoksydanty należą do najważniejszych składników odżywczych obniżających stan zapalny - a szpinak jest ich pełen. Zawiera witaminę C, luteiny i zeaksantyny, a także jest doskonałym źródłem witaminy E.

Przeciwulteniacze - m.in. witaminy C i E - są kluczowe dla zdrowia naszych oczu. Pomagają zapobiegać zwyrodnieniu plamki żółtej, która jest częstą przyczyną utraty wzroku u osób starszych.

Wiele badań potwierdza, że spożywanie wystarczającej ilości błonnika może pomóc w zapobieganiu przewlekłym chorobom zapalnym, w tym układu krążenia, zaburzeniom trawienia czy cukrzycy.

Szpinak jest również bogaty w związki zwane azotanami. Organizm przekształca je w tlenek azotu, który odgrywa istotną rolę w regulacji stanu zapalnego, jak pokazują badania.

Ile szpinaku jeść, aby uzyskać efekty?

Już pół szklanki ugotowanego szpinaku dodaje około 2 gramów błonnika, czyli 7 proc. dziennego zapotrzebowania. Przemyć go do makaronu, najlepiej pełnoziarnistego, aby zwiększyć wartość odżywczą dania.

Szpinak jest bogaty w witaminy i minerały, jednak zawiera również kwas szczawiowy, który w nadmiarze może być szkodliwy - szczególnie dla osób z chorobami nerek. Gotowanie go zmniejsza zawartość kwasu.

Sezon na szpinak jeszcze trwa

Świeży szpinak możemy dorwać od maja nawet do końca października, jednak dostępny jest przez cały rok w postaci mrożonej, która zawiera takie same właściwości odżywcze jak świeży produkt.

