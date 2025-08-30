Neandertalczycy mieli tu własne praktyki pogrzebowe. Inne niż reszta Europy

Analiza wszystkich znanych szczątków neandertalczyków i ich przodków z okresu od 400 do 40 tys. lat temu pokazała, że choć na Półwyspie Iberyjskim brakuje wyraźnych dowodów na formalne pochówki, to istnieją przesłanki świadczące o czymś innym - celowym składaniu ciał w wybranych miejscach jaskiń. Archeolodzy podkreślają, że była to praktyka powtarzalna i systematyczna, a więc trudno mówić o przypadkowym nagromadzeniu kości czy działalności drapieżników.

Brak grobów nie oznacza braku obyczajów pogrzebowych. Wręcz przeciwnie - to zaproszenie do poszerzenia definicji tego, co rozumiemy jako zachowania funeralne

Kulturowa różnorodność neandertalczyków

Zaskakujące jest również to, że warunki klimatyczne i środowiskowe, które od wieków kształtowały populacje neandertalczyków na Półwyspie Iberyjskim, nie miały bezpośredniego wpływu na ich podejście do śmierci. Wynika z tego, że mamy do czynienia z wyborem kulturowym, a nie wymuszoną koniecznością.

Podczas gdy w innych częściach Europy i Azji odkryto groby z symbolicznymi śladami rytuałów, neandertalczycy z południa kontynentu wykształcili własną formę pożegnania zmarłych - gromadzenie ciał w miejscach uznawanych zapewne za szczególne. Choć nie były to klasyczne pochówki, sam fakt, że zmarłych nie pozostawiano przypadkowi, świadczy o złożonych zachowaniach społecznych i istnieniu pewnego rodzaju rytuału.

Nowe spojrzenie na pradawne rytuały

Badacze podkreślają, że skupienie się wyłącznie na grobach może ograniczać nasze rozumienie dawnych ludzi. Ich zdaniem neandertalczycy z Półwyspu Iberyjskiego pokazują, że praktyki pogrzebowe były bardziej zróżnicowane, niż do tej pory sądzono. To otwiera drogę do szerszej interpretacji, a przy okazji sugeruje, że różne grupy neandertalczyków miały własne lokalne tradycje związane z umieraniem.

