Czy mleko chia podbije rynek? Sprawdź, czym się wyróżnia
Mleko z całych nasion chia marki Seeds of Wellness wyróżnia się nie tylko swoimi właściwościami zdrowotnymi, lecz również innowacyjnym, zrównoważonym sposobem produkcji. Produkt oferuje wyjątkowe połączenie błonnika, protein, wapnia oraz kwasów tłuszczowych omega-3. Dzięki temu napój stanowi odpowiedź na potrzeby współczesnych konsumentów szukających zdrowych i ekologicznych rozwiązań.
Istnieje wiele rodzajów mleka: sojowe, migdałowe, owsiane, lecz teraz dostępne jest zupełnie nowe: mleko z nasion chia.
Nowe mleko podbija rynek
Na rynek amerykański został wprowadzony nowy roślinny zamiennik mleka o nazwie Seeds of Wellness Chia Milk. Benexia, producent produktów na bazie nasion chia, reklamuje go jako pierwsze na świecie mleko roślinne z całych nasion chia, którego każda porcja ma dostarczać 740 mg roślinnych kwasów tłuszczowych omega-3. Dodatkowo mleko jest źródłem błonnika, białka, wapnia i witaminy D, a także nie zawiera dodatku cukru.
Zrównoważona produkcja
Firma twierdzi, że ich mleko produkowane jest w sposób zrównoważony, ponieważ wykorzystują wyłącznie deszczówkę jako źródło wody i stosują regeneracyjne praktyki rolnicze. Opatentowany proces mikromielenia, podczas którego rozdrabniane są całe nasiona chia, zachowując ich wartości odżywcze i smakowe, generuje niemal zerową ilość odpadów. Mleko chia jest kremowe, gładkie, wolne od głównych alergenów, a wkrótce mają pojawić się nowe wersje smakowe.
Specjaliści od chia
- Jesteśmy ekspertami w dziedzinie chia. Uprawiamy chia, badamy ją i wykorzystujemy jej odżywczą moc, aby dostarczać pełnowartościowe produkty, na które naszym zdaniem zasługują konsumenci - powiedziała Sandra Gillot, prezeska i współzałożycielka Benexia. - Przyjrzeliśmy się najlepszym alternatywom dla mleka dostępnego na rynku i zadaliśmy sobie pytanie, jak możemy poszerzyć ofertę dla konsumentów. Od nasionka po półkę sklepową, każdy aspekt mleka z chia Seeds of Wellness został zaprojektowany z myślą o zdrowiu człowieka i planety.
Prozdrowotne właściwości nasion chia
Chia jest bogatym źródłem zdrowych tłuszczów oraz błonnika pokarmowego, który jest uważany za "superskładnik" i często brakuje go w codziennej diecie. Dzięki swojej odporności na suszę chia jest dobrym wyborem w obliczu rosnącej niepewności upraw i ekstremalnych zjawisk pogodowych na naszej planecie.