Istnieje wiele rodzajów mleka: sojowe, migdałowe, owsiane, lecz teraz dostępne jest zupełnie nowe: mleko z nasion chia.

Nowe mleko podbija rynek

Na rynek amerykański został wprowadzony nowy roślinny zamiennik mleka o nazwie Seeds of Wellness Chia Milk. Benexia, producent produktów na bazie nasion chia, reklamuje go jako pierwsze na świecie mleko roślinne z całych nasion chia, którego każda porcja ma dostarczać 740 mg roślinnych kwasów tłuszczowych omega-3. Dodatkowo mleko jest źródłem błonnika, białka, wapnia i witaminy D, a także nie zawiera dodatku cukru.

Rozwiń

Zrównoważona produkcja

Firma twierdzi, że ich mleko produkowane jest w sposób zrównoważony, ponieważ wykorzystują wyłącznie deszczówkę jako źródło wody i stosują regeneracyjne praktyki rolnicze. Opatentowany proces mikromielenia, podczas którego rozdrabniane są całe nasiona chia, zachowując ich wartości odżywcze i smakowe, generuje niemal zerową ilość odpadów. Mleko chia jest kremowe, gładkie, wolne od głównych alergenów, a wkrótce mają pojawić się nowe wersje smakowe.

Specjaliści od chia

- Jesteśmy ekspertami w dziedzinie chia. Uprawiamy chia, badamy ją i wykorzystujemy jej odżywczą moc, aby dostarczać pełnowartościowe produkty, na które naszym zdaniem zasługują konsumenci - powiedziała Sandra Gillot, prezeska i współzałożycielka Benexia. - Przyjrzeliśmy się najlepszym alternatywom dla mleka dostępnego na rynku i zadaliśmy sobie pytanie, jak możemy poszerzyć ofertę dla konsumentów. Od nasionka po półkę sklepową, każdy aspekt mleka z chia Seeds of Wellness został zaprojektowany z myślą o zdrowiu człowieka i planety.

Prozdrowotne właściwości nasion chia

Chia jest bogatym źródłem zdrowych tłuszczów oraz błonnika pokarmowego, który jest uważany za "superskładnik" i często brakuje go w codziennej diecie. Dzięki swojej odporności na suszę chia jest dobrym wyborem w obliczu rosnącej niepewności upraw i ekstremalnych zjawisk pogodowych na naszej planecie.

"Wydarzenia": Przepłynęli 2,5 tysiąca mil morskich Polsat News Polsat News