Dwadzieścia lat temu po raz pierwszy użyto terminu "mikroplastik". Od tego czasu różne badania ujawniły jego wszechobecność nie tylko w wodzie czy jedzeniu, ale również w ludzkim mózgu.

Wzrasta świadomość problemu mikroplastiku na świecie

Stajemy się coraz bardziej świadomi tego, gdzie możemy znaleźć mikroplastik, a co za tym idzie - szukamy sposobów na ograniczenie jego negatywnego wpływu na nasze zdrowie. Wiele tych maleńkich cząsteczek znajdujemy w wodzie, a według nowych badań możemy ją w łatwy sposób z nich oczyścić.

Na początku 2024 roku naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Kantonie i Uniwersytetu w Jinan w Chinach przedstawili wyniki badania, które dotyczyło oczyszczania wody kranowej z mikroplastiku. Rozwiązaniem okazał się jeden prosty krok: przegotowanie tej wody.

Przeanalizowano, jak wrząca woda wpływa na mikroplastik w trzech próbach. Do wody kranowej dodano: polistyren, polietylen i polipropylen, czyli trzy powszechnie występujące tworzywa sztuczne. Zaobserwowano w ten sposób, że gdy woda osiągnęła punkt wrzenia, naturalnie występujące minerały, m.in. węglan wapnia, zaczęły tworzyć stałe kryształy, które otaczały i zatrzymywały cząsteczki plastiku w wodzie, nim opadły na dno. Po wystygnięciu wody, naukowcy przefiltrowali ją, usuwając nawet 90 proc. nano- i mikroplastiku.

Czystsza woda z kranu niskim kosztem

Aby przegotowanie było skuteczne, woda musiała mieć wysoką zawartość minerałów - być tzw. "twardą wodą". W miękkiej wodzie zespół zaobserwował redukcję mikroplastiku o zaledwie około 25 proc.

Autorzy wyjaśnili, że ta prosta strategia może oczyszczać wodę kranową z mikroplastiku w gospodarstwach domowych, potencjalnie zmniejszając szkodliwy wpływ tych cząsteczek na ludzi.

Wyniki te stanowią niedrogi sposób na ograniczenie narażenia na mikroplastik na całym świecie, chociaż eksperci uściślają, że jego ilość w wodzie z kranu może się znacznie różnić w różnych częściach świata. Potrzebne są dalsze badania na większej próbie, lecz naukowcy są optymistycznie nastawieni.

Jak chronić się przed mikroplastikiem?

Możesz podjąć kilka prostych kroków i zmian w swoim życiu, aby zmniejszyć narażenie na mikroplastik. Przede wszystkim warto zmienić plastikowe deski do krojenia na drewniane, a plastikowe przybory kuchenne na metalowe czy silikonowe. Dobrze jest także zrezygnować z plastikowych pojemników do przechowywania żywności - lepiej zastąpić je szklanymi lub metalowymi.

Wiele osób podgrzewa swoje jedzenie na plastikowych tackach, przystosowanych do przyrządzenia w mikrofali lub piekarniku. To błąd, ponieważ pod wpływem wysokiej temperatury uwalnia się znacznie więcej mikroplastiku, osiadając na pożywieniu, które później jest konsumowane. Przełożenie jedzenia na talerz przed podgrzaniem minimalizuje ten problem.

