Mikroplastik stał się wszechobecnym problemem dzisiejszych czasów. Można go znaleźć w wodzie czy w pożywieniu, skąd przenika do organizmów ludzi, wywołując lub przyśpieszając rozwój różnych schorzeń. Teraz naukowcy odkryli możliwość filtrowania mikroplastiku z naszej krwi.

Technika filtracji krwi, zwana aferezą , skutecznie usuwa cząsteczki plastiku z organizmu człowieka. Podczas zabiegu, podobnego do dializy, oczyszczona krew wraca do pacjenta drugą żyłą.

To pierwsza jak dotąd metoda, która ma możliwość usuwania mikroplastiku z organizmu człowieka. Jest ona droga i czasochłonna, i nie rozwiązuje problemu zanieczyszczenia środowiska, tylko daje nadzieję, że być może wkrótce będziemy mogli usunąć go nie tylko z naszych organizmów, ale i otoczenia. Jak zauważył jeden z czytelników, po co oczyszczać nasz organizm, skoro zaraz znów zostanie zanieczyszczony mikroplastikiem, który jest wśród nas? Dlatego trzeba się również skupić na profilaktyce.