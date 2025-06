Mikroplastik jest wszędzie, szczególnie w wodzie, czy to słodkiej, czy słonej, nawet w butelkowanej. Definicja postrzega go jako cząstki plastiku o średnicy nie większej niż 5 mm, który powstaje w wyniku degradacji większych odpadów plastikowych oraz innych produktów. Jego obecność niemal na każdym kroku w ekosystemie budzi poważne obawy ze względu na potencjalne niebezpieczeństwo dla człowieka.

Naukowcy z Instytutu Koloproktologii w Tianjin w Chinach zauważyli, że chociaż wpływ mikroplastiku na zdrowie człowieka wciąż pozostaje niejasny, to można wskazać na jego potencjalną rolę w procesie karcynogenezy, w którym zdrowe komórki stają się nowotworowymi. Zespół przeanalizował próbki tkanki guza i okołoguzowej i odkrył różnorodne typy mikroplastiku, "zwłaszcza polichlorek winylu (PVC) i polietylen (PE), zarówno w obrębie obszarów okołoguzowych, jak i guzowych".

To odkrycie jest o tyle ważne, że w ostatnich latach obserwuje się wzrost liczby przypadków raka jelita grubego u młodych pacjentów - i nikt nie wie dlaczego. Podejrzewanymi czynnikami, które mogą przyczyniać się do rozwoju tej choroby, są m.in. spożywanie przetworzonej żywności, niedobory dietetyczne, siedzący tryb życia czy czynniki środowiskowe.

Badacze wyjaśnili, że mechanizm, który sprawia, że mikroplastik przyczynia się do przypadków raka jelita grubego, wciąż pozostaje niejasny, jednak wskazano parę potencjalnych winowajców. Stres oksydacyjny uszkadzający DNA, zwiększona podatność na zanieczyszczenie metalami ciężkimi czy przewlekły stan zapalny - to niektóre sposoby, w jakie mikroplastik może przyczyniać się do przypadków raka.