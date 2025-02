Wraz z kolejnymi eksperymentami pokazującymi, jak mikroplastiki przenikają do naszych organizmów, naukowcy starają się ocenić potencjalne szkody, jakie mogą wyrządzać te maleńkie fragmenty . Zwłaszcza że zanieczyszczenie mikroplastikiem już wcześniej powiązano m.in. ze zwiększonym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych, a wiemy też, że narażenie na zanieczyszczenia i chemikalia we wczesnym etapie życia może znacząco zwiększyć ryzyko problemów zdrowotnych i chorób przewlekłych w przyszłości i prawdopodobnie dotyczy to także mikroplastiku.

Nowe badanie pokazuje zaś, w jaki sposób mikroplastik może prowadzić do niebezpiecznych blokad przepływu krwi w mózgu. Eksperyment prowadzony przez zespół Chińskiej Akademii Nauk o Środowisku w Pekinie polegał na śledzeniu mikroplastików poruszających się w naczyniach krwionośnych w mózgach myszy w czasie rzeczywistym - to pierwszy raz, kiedy ruch tych drobinek był śledzony w ten sposób. Korzystając z technik obrazowania laserowego o wysokiej rozdzielczości, naukowcy odkryli, że komórki układu odpornościowego obciążone mikroplastikami osadzają się w naczyniach krwionośnych w korze mózgowej.

Jak przekonują, to odkrycie pozwala lepiej zrozumieć toksykologiczne skutki mikroplastików, które dostają się do krwiobiegu . Zauważają tu również pewne podobieństwa między tymi blokadami a zakrzepami krwi, jednocześnie analizując ich wpływ na zachowanie myszy.

Myszy z mikroplastikami we krwi radziły sobie gorzej niż ich wolni od plastiku rówieśnicy w testach ruchowych, pamięciowych i koordynacyjnych, co wskazuje na upośledzenie funkcji mózgu. Co ciekawe, chociaż blokady mikroplastikowe ulegały rozkładowi w ciągu miesiąca, a większość funkcji poznawczych myszy wracała do normy, badacze sugerują, że mogą istnieć związki między tym zjawiskiem a problemami neurologicznymi, jak depresja i lęk, a także zwiększonym ryzykiem udaru i chorób sercowo-naczyniowych.