Badania przeprowadził dr Akira Takahashi, lekarz z Tesseikai Neurosurgical Hospital w Japonii, który postanowił bliżej przyjrzeć się twierdzeniom, że napoje gazowane mogą pomagać w odchudzaniu. Jest to o tyle ciekawe, że w kontekście diety i odchudzania najczęściej mówi się o odstawianiu napojów gazowanych (oczywiście ze względu na to, że duża część z nich jest słodzona i kaloryczna).

Ale jak wynika z jego publikacji, coś w tym faktycznie jest. Kiedy pijemy wodę gazowaną, zawarty w niej dwutlenek węgla (CO2) trafia do naszego krwiobiegu. Komórki czerwonych krwinek przekształcają go w wodorowęglan, który zmniejsza kwasowość komórek, a następnie przyspiesza wykorzystanie glukozy, co oznacza, że mniej cukru odkłada się w postaci tłuszczu. Naukowiec zaznacza jednak, że samodzielne efekty takiej zmiany są niewielkie:

Wpływ dwutlenku węgla w wodzie gazowanej nie jest samodzielnym rozwiązaniem problemu utraty wagi. Zrównoważona dieta i regularna aktywność fizyczna pozostają kluczowymi elementami skutecznego zarządzania wagą.

Rozwiń

Badanie z wykorzystaniem hemodializy

Takahashi w swoich badaniach przeanalizował również inny proces, który wprowadza CO2 do organizmu – hemodializę. Jest to metoda leczenia chorób nerek, mająca na celu oczyszczanie krwi i usuwanie odpadów, kiedy nerki nie są w stanie tego robić samodzielnie. Proces ten wprowadza również CO2 do krwiobiegu, co pozwala na porównanie jego wpływu z wodą gazowaną.

Podczas typowej czterogodzinnej sesji hemodializy przetwarza się około 48 000 ml krwi, co prowadzi do zmniejszenia poziomu glukozy o około 9,5 grama. W porównaniu do tego wpływ wypicia szklanki wody gazowanej jest znacznie mniejszy, co wskazuje na bardzo ograniczony efekt w kontekście utraty wagi.

Dwutlenek węgla w wodzie gazowanej może promować utratę wagi poprzez zwiększenie wchłaniania i metabolizmu glukozy w czerwonych krwinkach. Jednak ilość jest tak niewielka, że trudno oczekiwać efektów odchudzających wyłącznie z powodu CO2 w wodzie gazowanej pisze Takahashi.

Ograniczenia i inne czynniki

Nowe badania opierają się na wcześniejszych analizach, które sugerują, że napoje gazowane raczej nie wpływają na apetyt. Mimo to picie wody gazowanej jest zdecydowanie zdrowszym wyborem niż słodzone napoje gazowane. W kontekście utraty wagi ważnych jest jednak wiele czynników, które mogą różnić się w zależności od osoby - kluczowe pozostają kontrolowanie diety i regularna aktywność fizyczna. Takahashi zwraca również uwagę na potencjalne problemy zdrowotne, które mogą wynikać z picia napojów gazowanych, jak zespół jelita drażliwego czy choroba refluksowa przełyku.

Picie wody gazowanej może wpływać na układ trawienny, szczególnie u osób z wrażliwym żołądkiem lub istniejącymi problemami gastroenterologicznymi. Umiar jest kluczowy, aby uniknąć dyskomfortu, jednocześnie czerpiąc możliwe metaboliczne korzyści z wody gazowanej podsumowuje Takahashi.

***

